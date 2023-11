Lencsevégre került a kihaltnak hitt Attenborough-hangyászsün egy példánya (FOTÓ)

A Sir David Attenborough brit természettudósról elnevezett állat élő egyedét az indonéziai Pápua tartományban található Küklopsz-hegységbe indított expedíción sikerült lefényképezni, valamint videóra venni.

An elusive echidna feared extinct after disappearing for six decades has been rediscovered in a remote part of Indonesia.

The Zaglossus attenboroughi, named for famed British naturalist David Attenborough, had last been seen in 1961.

