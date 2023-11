Bundesliga - Kane és a Bayern újabb rekordjai

A címvédő Bayern München 4-2-re nyert otthon az újonc Heidenheim ellen a német labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának szombati játéknapján.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A müncheni csapat - amelynek Lőw Zsolt a másodedzője - első két gólját Harry Kane szerezte, az angol válogatott támadó ezzel két Bundesliga-rekordot is megdöntött: ő lett az első játékosa, aki karrierje első 11 meccsén 17 gólt lőtt az élvonalban, illetve arra sem volt még példa, hogy valaki 11 forduló után 17 találattal vezesse a góllövőlistát. Utóbbi csúcsot eddig a lengyel Robert Lewandowski tartotta még a 2019/20-as idényből. Kane egyébként már most többször volt eredményes, mint az előző idény társgólkirályai, Niclas Füllkrug és Christopher Nkunku, akik 16 góllal fejezték be a legutóbbi kiírást.

A Bayern csapatszinten is Bundesliga-rekordot állított fel azzal, hogy 11 forduló alatt 41 gólt szerzett.

Szalai Attila ezúttal sem kapott lehetőséget a Hoffenheimben, amely a bajnokságban először vesztett pontokat idegenben, de az Augsburg otthonában elért 1-1-es döntetlennel így is veretlen maradt vendégként.

Az előző idényben második Borussia Dortmund ugyan vezetett a Stuttgart otthonában - Gregor Kobel tíz év után lett az első dortmundi kapus, aki 11-est hárított -, a svábok azonban fordítottak, a győzelmet Serhou Guirassy idénybeli 15. találata jelentette.



Bundesliga, 11. forduló:

FC Augsburg-Hoffenheim 1-1 (0-1)

Bayern München-Heidenheim 4-2 (2-0)

Darmstadt 98-Mainz 05 0-0

VfB Stuttgart-Borussia Dortmund 2-1 (1-1)

később:

VfL Bochum-1. FC Köln 18.30

pénteken játszották:

Borussia Mönchengladbach-VfL Wolfsburg 4-0 (2-0)

vasárnap:

Bayer Leverkusen-Union Berlin 15.30

Werder Bremen-Eintracht Frankfurt 17.30

RB Leipzig-SC Freiburg 19.30

