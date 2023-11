GIMISZ – egy 30 éves sikertörténet Komáromból, ami mára fogalommá vált! (FOTÓK)

Szombaton ünnepelte fennállásának 30. születésnapját a GIMISZ Diákszínpad, amely a Selye János Gimnázium elődje, a Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnázium és a Komáromi Városi Művelődédi Központ együttműködésének köszönhetően alakult 1993 őszén.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További képekért kattints a fotóra!)

Az Our Stars – Csillagaink című ünnepi gálaest a GIMISZ alapító vezetőjéről, az öt évvel ezelőtt elhunyt Kiss Péntek József rendezőről készült felvétellel vette kezdetét.

A GIMISZ történetét a M2 Petőfi TV szerkesztő-műsorvezetője, a komáromi származású, és egykor ugyancsak gimiszes Hernandez Franco Vivien mutatta be. „A Selye János Gimnáziumban működő GIMISZ Diákszínpad idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. Egy amatőr színjátszó csoport életében, melyben tulajdonképpen évente cserélődik a szereplőgárda, ez nagyon hosszú időszak. A kezdet 1993 őszére tehető, amikor is az akkori végzős gimnazisták akaratának Kiss Péntek József tett eleget. Ez az akarat nem volt más, mint hogy az aktuális szalagavatói műsor egy zenés színházi előadás legyen. Egy profi előadáshoz pedig profi név is dukál. Abban az időben működött egy Magyar Ifjúsági Szövetség nevű polgári kezdeményezés, melynek akkori vezetője Kiss Péntek József volt. Szervezetük nevének akkori rövidítése a MISZ volt. A gimnázium és a szövetség együttműködésének köszönhetően jutott el a csapat 1994 nyarán a Diákszigetre, de a mára már szinte fogalommá vált GIMISZ név is ennek a kapcsolatnak volt köszönhető” – idézte fel a kezdeteket Hernandez Franco Vivien.

„A diákok voltak az ötletgazdák, de Kiss Péntek József mellett az első pillanattól kezdve lelkesen támogatta az ötletet a Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnázium akkori igazgatója, Dr. Ipóth Barnabás, és az ügy mellé állt a helyi Városi Művelődési Központ akkori igazgatónője, Varga Anna is” – folytatta.

A rendezőnek, Kiss Péntek Józsefnek a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című kultikus musicalre esett a választása. „Az előadás elképesztő sikeréről még csak álmodni sem mertek. A darabot kb. 8 és fél ezer néző látta országszerte, sőt, meghívást kaptak az akkori Sziget Fesztiválra is. Ettől fogva egy próbálkozást kivéve a zenés darabok, a musicalek hozták, hozzák meg évről évre a csapatnak a megérdemelt sikereket. A Képzelt riportot a Grease, az Ezek a fiatalok, a Hair, a Kosztolányi Dezső regény és a Sztárcsinálók musical adaptációja, a Néró követte. Az 1998/99-es tanév egy újdonságot hozott a GIMISZ életébe, mely hosszú éveken, évtizedeken át nagyon sikeresen működő ötletnek bizonyult. Létrejött a Diákszínpad úgynevezett B csapata, mely a gimnázium alsóbb évfolyamaiból verbuválódott össze, így a negyedikesek által sikerre vitt aktuális darabot a későbbi hónapokban ők is játszották, ők is sikerre vitték. 2002. május 7-én a Király Kis Miklós és Tündér Tercia című darabbal debütált a KIS GIMISZ, melynek alapítója és éveken keresztül rendezője Szabó Csilla volt, az ő munkáját folytatta 2007-től Bajkai Csengel Mónika. A csapat kimagasló sikereket ért el a Duna Menti Tavasz gyermek színjátszó fesztiválon, számos díjjal jutalmazták kreatív előadásaikat” – kalauzolta vissza a jelenlévőket Hernandez Franco Vivien.

A színjátszó csoportnak a fennállása óta három erős tartóoszlopa volt: a városi művelődési központ, Komárom városa és a gimnázium. Az ünnepi gálaesten ennek a három bástyának a képviselője, Lakatos Róbert, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója, Keszegh Béla, Komárom polgármestere, valamint Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója osztották meg ünnepi gondolataikat.

„30 éve elkezdődött egy sikertörténet: 30 éve pár diák és egy elhivatott tanár, egy színháznak elkötelezett ember, létrehoztak valamit. Aki alkotó ember, az tudja, hogy létrehozni valamit nem is olyan nehéz. Vannak ötletek, létrehozunk egy zenekart, létrehozunk egy színházi előadást, akármilyen művet, de ezt fenntartani sokkal nehezebb. Mi kell hozzá? Kell hozzá elhivatottság, tehetség, és kell hozzá egy olyan infrastrukturális háttér, ami a GIMISZ-nek megvolt, és azért tudott harminc évig működni”

– fogalmazott ünnepi beszédében Lakatos Róbert, és egyúttal kiemelte, a Városi Művelődési Központ igazgatójaként biztosít mindenkit afelől, hogy minden emberi és infrastrukturális segítséget megadnak annak érdekében, hogy a GIMISZ továbbra is zavartalanul működhessen.

Keszegh Béla polgármester egykori gimiszesként idézte fel emlékeit, hiszen Bajkai Csengel Mónikával, a diákszínpad jelenlegi vezetőjével tagja volt az első évfolyamnak, amikor a GIMISZ útjára indult.

„Az első év olyan sikeres volt, hogy nemcsak a helyi közönségnek az elismerését sikerült kivívni, hanem a Sziget Fesztivál elődjére, az akkori Diákszigetre is eljutott a darab, és nagy sikert aratott ott is”

– mondta a polgármester, hozzátéve, a GIMISZ az évek folyamán egyfajta branddé nőtte ki magát, az előadásaikra pedig gyakran nehéz volt helyet szerezni. „Voltak olyan húzómotorjai ezeknek az éveknek, akik nem adták föl, akik mindig keresték az új témát. Ha szétszórt is volt a gimis csapat, mégis 30 év alatt minden évben összekovácsolódott egy olyan darab, ami teljesen lenyűgöző volt. Azt gondolom, hogy ha ők nem lettek volna, akkor nem tudnának évről évre ilyen nagyot alkotni” – fűzte hozzá, és egyúttal megjegyezte, az érettségi tételekre bizonyára már nem sokan emlékeznek a gimiszesek közül, de azokra az élményekre, amelyeket a színpadon, a felkészülések során, a találkozásokkor, a késésekkor, a lógásokkor és a sörözésekkor is megéltek, még mindig nagyon kellemesen emlékeznek vissza. „Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos fokmérő, és éppen ezért is kívánnék a GIMISZ-nek további sok születésnapot. Bízom benne, hogy az 50-esen még nagyobb bulit csapunk majd, de addig is szülessen nagyon sok szép darab, és tudjuk hallgatni, élvezni, és tudjunk közösen örülni ezeknek az eseményeknek” – zárta gondolatait Keszegh Béla.

A Selye János Gimnázium igazgatója, Andruskó Imre hangsúlyozta, azokat ünnepeljük, akik harminc évvel ezelőtt útjára indították a GIMISZ-t, és 30 éven át segítették a működését, valamint azokat a diákokat, közel 1500 diákot, akik az elmúlt harminc évben szerepeltek a GIMISZ-ben. „Harminc év hosszú idő, nemcsak szép és jó dolgok történtek, de voltak szomorú és tragikus események is. Ezért nemcsak ünnepelünk, de emlékezünk is. Emlékezünk azokra, akik ma nem lehetnek itt velünk, az égi páholyból, az égi színpadról figyelik a mai előadást” – fogalmazott az igazgató, majd felelevenítette azokat az eseményeket, személyeket, azokat a fontos mozzanatokat, amelyek segítségével ma is működik a diákszínjátszás Komáromban.



