A család közeli hozzátartozója megerőszakolta az értelmi fogyatékos lányt – állítólag mobilt ígért neki cserébe

Hosszú évekre rács mögé kerülhet egy férfi, aki a vád szerint szexuálisan bántalmazott egy értelmi fogyatékos fiatal nőt – számolt be róla a TV Noviny.

Dominikánál nagyon fiatalon diagnosztizáltak mentális retardációt, emellett epilepsziája is van, értelmileg pedig egy hétéves gyerek szintjén van. Nagyanyja és nagybátyja gondoskodik róla. Több mint három évvel ezelőtt szexuális támadást hajtott végre vele szemben nagynénjének az élettársa – Dominika akkor 23 éves volt. Az ügy érzékenységére való tekintettel a portál nem közöl pontos részleteket, így azt sem, hogy Szlovákia mely pontján történt.

Martin, Dominika nagybátyja szerint a lány gyomorfájdalmakra, illetve a végbélnyílása körüli fájdalmakra kezdett panaszkodni. Másnap Dominika elmondta, hogy nagynénjének az élettársa mobiltelefont ígért neki cserébe, ha megfoghatja, illetve megcsókolhatja az intim testrészein.

A történtek után Dominikát nőgyógyászhoz, illetve pszichológushoz vitték. Ezután teljesen megváltozott: agresszív és nyugtalan lett, álmatlanság gyötörte, a falat rugdosta.

A vádlott tagadja bűnösségét, ügyvédje szerint pedig Dominika volt az, aki kezdeményezte az intim kapcsolatot, állítólag a múltban is vonzalmat mutatott az irányába. A lány anyja ebben kételkedik, szerinte Dominika mindenkit ölelget is puszilgat, de ennyiben ki is merül.

A vádlott ügyvédje szerint kliense tagadja, hogy bármiféle erőszakot követett volna el, illetve kihasználta volna az áldozat védtelenségét. A bizonyítási fázisban azt is igazolták, hogy a férfi nem tudott Dominika értelmi fogyatékosságáról, mivel a család erről sosem beszélt. Az áldozat édesanyja ezt is cáfolja: mint mondja, a férfi 20 éve a család tagja volt, és noha nem ismerte a teljes diagnózist, tisztában volt Dominika egészségi állapotával, illetve meg tudta ítélni, hogy más, mint a többiek.

Az ügyvéd szerint a férfi azt állítja, ő is olyan speciális iskolát végzett, mint Dominika, mentális állapotát pedig nem tartotta különösen másnak. Hozzátette: kliense annak tudatában cselekedett, hogy egy felnőtt személyről van szó, aki képes kinyilvánítani tiltakozását olyan cselekedetek ellen, amik számára kellemetlenek.

A járásbíróság felmentette a férfit, a kerületi bíróság viszont ezzel nem értett egyet, így elrendelte az ügy újratárgyalását. Az ügyész 16 éves szabadságvesztés kiszabását kéri a vádlottra.



