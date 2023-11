Olcsón megúszhatja a fickó, akinek kutyái szétmarcangolták egy nő lábát Albárnál!

A Nagyszombati Kerületi Rendőrség hétfőn éppen részleteket közölt a Facebookon a múlt heti, Albár melletti esetről, mialatt a Dunaszerdahelyi Járásbírósgon éppen elutasították a hegyétei Martin O. vizsgálati fogságba helyezésére vonatkozó rendőri kérelmet.

Az érintettek által korábban és a legutóbbi támadás után készített felvételek

Mint azt korábban megírtuk, borzalmas kutyatámadás történt csütörtökön délben Albár határában (Dunaszerdahelyi járás), mely során egy 35 éves nő súlyos sérüléseket szenvedett. A csütörtöki esetről Cseh Péter korábbi parlamenti képviselő számolt be a Paraméternek, miután ő maga is érintett a történetben. Elmondta, hozzátartozója, Zsanett csütörtökön délben ment ki futni a bélei kanális környékére és nem sokkal egy óra előtt súlyos sérülésekkel, tulajdonképpen vonszolta haza magát. Az Albár mellett elhaladó vasúti síneknél található egy családi telkük, oda riasztották a mentőket és a rendőröket. A hölgy arról számolt be, hogy a kanális mentén futó kerékpárútnál kutyák támadtak rá, a tulajdonosuk pedig szinte rá se hederített a cselekményre, majd miután leszedte az ebeket a súlyos sebeket elszenvedő nőről, annyit mondott, hogy sajnálja, majd elment.

Cseh Péter közölte, jelen volt, mikor a hozzátartozója cafatokra tépett lábbal, nagy nehezen hazaért, majd rögtön az őt cserben hagyó kutyatulajdonos után sietett, autójával pedig a Hegyéte melletti vasúti hídig kísérte, ahol egy ismerősével blokkolták a további útját. Oda érkeztek a rendőrök is, valamint a fickó ügyvédje.

A férfit az eset után őrizetbe vették, majd testi sértéssel gyanúsították meg - közli a Nagyszombati Kerületi Rendőrség - hozzátéve, hogy ezért az esetért legfeljebb egy évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.

Azt is megerősítették, hogy nem először történt vele ilyen eset. Portálunk pénteken két olyan személlyel beszélt, akit szintén megtámadtak a kutyák. Egyikük idén augusztusban tulajdonképpen olcsón megúszta, egy másik nő esete szűk két évvel ezelőttről kísértetiesen hasonlít a mostanira. 2021 decemberében ő szintén futni ment a kanális környékére, az egyik kutya pedig súlyosan megsebesítette, ráadásul a fickó őt is ott hagyta. A férje ment érte, és vitte be a kórházba, hogy az orvosok elláthassák.

"A rendőrség már a múltban is foglalkozott a férfi kutyái által elkövetett támadással. Két esetben szabálysértésről volt szó, egy esetben viszont olyan súlyos támadásról volt szó, hogy a tulajdonost a bíróság jogerősen elítélte testi sértésért" - közölte a rendőrség. Utóbbi esetben vélhetően az említett másik, nagymadi hölgyről van szó, ám a férfi ott is megúszta pénzbüntetéssel a dolgot.

Ezúttal is nagyon úgy tűnik, hogy a gyanúsításból kimaradt egy nagyon fontos részlet, a cserbenhagyás. Enélkül ugyanis az elkövető nem kaphat súlyosabb büntetést, mint az a kutyatulajdonos, akinek a kutyái esetleg ugyanilyen szörnyűséget követnek el, de ő mindent megtesz, hogy segítsen az áldozaton.

Ez esetben - ráadásul nem először - pedig az áldozat beszámolója alapján nem ez történt. A 35 éves nőnek ugyanis saját erejéből, súlyosan vérző sebekkel kellett eljutnia valahova, ahol segíthetnek rajta.

Mint azt korábban írtuk, a rendőrség az őrizetbe vett férfi előzetes letartóztatását javasolta, tartva a bűnismétlés veszélyétől. Az előkészítő eljárásra kirendelt bíró ezt nem tartotta indokoltnak a Dunaszerdahelyi Járásbíróságon, ehelyett pártfogói felügyelet alá helyezte a gyanúsítottat, mely során havonta egyszer kell jelentkeznie a bíróság által kijelölt hivatali személynél a megadott időben - tudtuk meg Jana Kondákorovától, a kerületi bíróságok szóvivőjétől. Ugyancsak megtiltották számára bármilyen fajtájú kutya tartását vagy sétáltatását, emellett jelentenie kell a rendőrségnek, az ügyészségnek vagy a bíróságnak a lakhelyének változásait.

A vizsgálati fogságra vonatkozó kérelem elutasítása nem jogerős, az ügyész ugyanis fellebbezett a döntés ellen, az ügyben tehát a Nagyszombati Kerületi Bíróság hozza meg a végleges döntést, addig Martin O. biztosan szabadlábon marad.

Portálunk nem hivatalos információi szerint egyébként minimálisan az egyik támadó kutyát azóta állatorvos jelenlétében elaltatták, amit igazol a központi állatjegyzék egyik bejegyzése is. Elképzelhető, hogy a bíróság emiatt nem látta már alátámasztottnak a bűnismétlés veszélyét.

(SzT)