Így néz ki a gázai kórház alatti búvóhely, ahol a Hamász terroristái izraeli túszokat tartottak fogva (VIDEÓ)

Daniel Hagari szóvivő bemutatta, hogyan kapcsolódnak össze a Hamász terrorista célokra használt, több mint húsz méter mélyen kiépített alagútjai a kórházak és iskolák alatt.

Azt gyanítják, hogy izraeli túszokat tartottak fogva a Gázai övezet északi részén a Rantiszi kórház alatti alagútban, mert a jelenlétükre utaló jeleket találtak.

BREAKING:



The Israeli Army has captured the Rantisi Children’s Hospital in Gaza & found Hamas tunnels below the hospital



They found areas down there in which there were baby cups, ropes, improved toilets and other evidence of hostages having been held