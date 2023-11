Forma-1 Las Vegas-i Nagydíj - Teltház lesz a hétvégén, ötmillió dollár a legdrágább belépő

Nagyjából 315 ezer nézővel számolnak a rendezők a hétvégi Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj három napján, ami teljes teltházat jelent a fény, pompa és kaszinók városában.

-illusztráció- (Fotó: X (Twitter) )

A legdrágább belépő ötmillió dollárba kerül.

A dpa német hírügynökség összeállítása szerint a Forma-1-es paddockban a hétvégén még egy esküvői kápolnát is felállítanak. Az ötmillió dolláros úgynevezett "Uralkodói Csomag" öt éjszakára szól, aki kifizeti ezt a belépőt, azt a Nobu Sky Villában szállásolják el egy csaknem 1000 négyzetméteres lakosztályban, amelyhez egy 400 négyzetméteres terasz is tartozik. A kifizetett összegért cserébe 12 VIP-belépő jár az F1-es hétvégére, valamint egy Rolls Royce-sofőrszolgálat is a csomaghoz tartozik.

A vadonatúj boxutcát is magában foglaló terület nagyjából 22 futballpályával megegyező méretű, és az előzetes számítások szerint a helyi gazdaság nagyjából 1,2 milliárd eurónak megfelelő összeghez jut a nagydíj megrendezéséből. Az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media majdnem félmilliárd eurót fektetett be a Las Vegas-i futamba, amelyet helyi idő szerint éjszaka rendeznek majd, és a pályát 1750 ideiglenesen felállított reflektorral világítják meg.

Az 1985-ös Dél-afrikai Nagydíj, azaz 38 év óta először kerül sor világbajnoki futamra szombat este. A verseny magyar idő szerint vasárnap reggel 7 órakor kezdődik és az M4 Sport élőben közvetíti. A verseny Las Vegas-i idő szerint 22 órakor rajtol, 50 körös lesz, egy kör 6,201 kilométer távú és 17 kanyar van a pályán, melynek egyik fénypontja a Las Vegas Boulevard-on áthaladó, 1,9 kilométer hosszú egyenes, ahol akár 340 kilométer/órás csúcssebességet is elérhetnek a Forma-1-es versenyautók.

A Las Vegas-i Nagydíj programja magyar idő szerint pénteken 5.30 órakor kezdődik az első szabadedzéssel, majd a második gyakorlásra 9 órától kerül sor. A harmadik szabadedzést szombaton 5.30-kor, az időmérő edzést pedig 9 órakor rendezik.

