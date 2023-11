Forma-1 Las Vegas-i Nagydíj - Verstappent nem érdekli a felhajtás (FOTÓK+VIDEÓ))

A Red Bull pilótája egykedvűen figyelte a szerdai színpompás nyitóünnepséget, melyen a szervezők többek között Kylie Minogue és John Legend fellépésével ünnepelték meg több tízezer néző előtt, hogy a száguldó cirkusz 41 év után visszatér a fény, pompa és kaszinók városába.

- fejtette ki a holland sztár a gála után, hozzátéve, az ő véleménye ezzel együtt jelen esetben nem számít, mert itt főként a pénzről van szó.

- fogalmazott.

A kétszeres világbajnok Fernando Alonso valamivel megengedőbben nyilatkozott:

- jelentette ki az Aston Martin klasszisa, de hozzáfűzte, túlzottnak tartja a pilóták médiakötelezettségeit.

A rendezők telt házat jelentő 315 ezer nézővel számolnak a Las Vegas-i Nagydíj három napján, a legdrágább belépő ötmillió dollárba kerül. A helyi gazdaság nagyjából 1,2 milliárd eurónak megfelelő összeghez jut a viadal megrendezéséből.

