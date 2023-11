LÉNYEG: Mit szólnának ahhoz, ha a nagyobbacska Dunaszerdahelyi járás pont annyi képviselőt adna, amennyit a tizedakkora minirégiók?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Már a harmadik napja tart a kormányprogram parlamenti vitája, és csütörtök koraeste úgy tűnik, a kabinet ezt a témát még a pénteken kezdődő hosszú hétvége előtt le akarja tudni. A törvényhozási műsorban eddig főleg az ellenzéki képviselők szerepeltek, és a kormány által már hétfőn jóváhagyott programtervezettel kapcsolatos fő kifogásuk mi más is lehetett volna, mintsem az, hogy az nem eléggé konkrét. De lehet az a dokumentum akármilyen minőségű, a koalíciónak van 79 szavazata, és annyi emberrel szinte csodákat lehet tenni a 150 férőhelyes parlamentben, ha szavazásra kerül sor.

Az ellenzék már feni a fogát

Ettől még az ellenzék feni a fogát a belügyminiszterre, ezért aztán egyesek alig várják, hogy papíron már a helyén legyen a kormány, és akkor kezdeményezni lehet a legvéresebb szájú smeresként viselkedő hlasos tárcavezető leváltását. Matúš Šutaj Eštok ugyanis miniszteri pozícióba kerülve olyan tisztogatást végzett a rendőrség körében, hogy a fal adta a másikat. Közben a bíróságok meg egymás után jelezték, törvénysértő az, amit a hlasos politikus tesz. A Progresívne Slovensko és az SaS is arra figyelmeztet, hogy Šutaj Eštok figyelmen kívül hagyja a jogszabályt, ráadásul nekiment a bíróság függetlenségének is, ezért aztán igazán távozhatna. Nincs nagy esély arra, hogy ez a kezdeményezés sikerrel jár, de a belügyér majd úgy kerülhet be a köztudatba, mint akit már akkor fenékbe billentett volna az ellenzék, mielőtt még a kormányának a programjára rábólintott volna a koalíciós többség.

Hlasos vesszőparipa

Ebben a dokumentumban egyebek mellett szerepel a Hlas legújabb vesszőparipája, mert Peter Pellegrini tömörülése szeretné megváltoztatni a választási rendszert. A házelnök csapata eltörölné az egyetlen választókerületet, és inkább a régiókból is csinálna egyéni választókörzeteket. A párt javasolja, hogy minden járásnak lehessen egy képviselője a parlamentben, ami azt eredményezné, hogy az ország különféle pontjáról származó politikusok juthatnának mandátumhoz. És így a törvényhozás nem lenne ennyire Pozsony-centrikus. Tehát előre fel lehet készülni a vitára, hogyan változtassák meg a választókerületet, amit Szlovákia még Vladimír Mečiartól kapott ajándékba.

Magyarország lenne a példa?

Azonban az ellenzék szinte egy emberként utasítja el a vegyes választási rendszer ötletét, amilyen éppenséggel Magyarországon is érvényes. Igor Matovič szerint ez csak egy trükk arra, hogy az ötletgazdák még több szavazatot zsebeljenek be, mint amennyit az emberek a régi körülmények között adnának nekik. Az exkormányfő úgy véli, hogy ez a demokrácia végét jelentené. Az SaS is attól tart, hogy ennek az elképzelésnek az a célja, hogy a hatalom képviselői bebetonozzák magukat a funkciójukba, ahogy az Magyarországon is történt. Még szerencse, hogy Ficóék ebben a témában nem tehetnek azt, amit csak szeretnének, mert a vonatkozó törvény módosításához alkotmányos többségre lenne szükségük, és itt jöhetnek a képbe a kereszténydemokraták. A kicsit mindig különcködő KDH ugyanis kész lenne megszavazni a változtatást, mert zavarja őket, hogy Szlovákia az egyetlen ország az EU-ban, ami egyetlen választókerületként működik. A parlamenten kívüli Szövetség sem veti el teljesen a rendszer átalakítását, azt azonban elfogadhatatlannak tartja, hogy az egyéni kerületeket a jelenlegi járások határai alapján alakítsák ki. Elvégre furán is nézne ki, hogy például a 137 ezres Érsekújvári vagy a 126 ezer lakosú Dunaszerdahelyi járás pont annyi mandátumot érjen, mint a selmecbányai vagy a mezőlaborci régió, ahol alig laknak 15 ezren. Így aztán jogos a magyar párt meglátása, hogy az sértené az alkotmányt és Szlovákia nemzetközi vállalásait is, ha nem vennék figyelembe, hogy hány szavazat szükséges egy képviselő megválasztásához.

Ürügy és őszinteség

A mostani parlament szóval főváros-központú, de azért az országgyűlésben van néhány "vidéki" arc is. Ilyen például az az Igor Matovič, aki a törvényhozás folyosóján a napokban bunkóskodott egy élő műsorra éppen ráhangolódó smeres képviselővel, és most erre az incidensre hivatkozva Pellegrini azt üzeni, takarodjon a sajtó. Mondjuk a könyvtárba. Hogy csak ott, a könyvespolcok takarásában lehessen mikrofonvégre kapni a politikusokat, ellenkező esetben majd Matovičék biztos mindent széttrollkodnak. A Hlas vezetője most egy ilyen ürügyet húzott elő a zsebéből. Tehát a faragatlan politikusok miatt inkább az újságírók bűnhődjenek. Ennél az alibista hozzáállásnál sokkal őszintébb a házelnök korábbi pártelnökének minapi durva fellépése. Robert Fico, a kormányhivatal korlátlan uraként nem mutogatott másokra, csak egyszerűen kapásból ajtót mutatott a pártjával szemben kritikus médiumok képviselőjeinek. A Smer elnökének nincs szüksége a miniszterelnöki főhadiszálláson masírozgató olyan firkászokra, akik a jogos kérdéseikkel állandóan csak kukacoskodnának.

Sidó Árpád