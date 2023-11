WHO: Jelenleg kicsi az esély a betegek kimenekítésére az es-Sifá kórházból

Biztonsági és logisztikai akadályok miatt jelenleg meglehetősen korlátozottak a lehetőségek a gázai es-Sifá kórházban tartózkodó betegek evakulására, de az ENSZ megvizsgálja, hogyan lenne erre mód - tudatta csütörtökön Rick Brennan, az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) regionális vészhelyzeti igazgatója.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A tisztviselő elmondása szerint a kórházban ápoltak elszállításának egyik legfőbb akadálya, hogy a palesztin vörösfélhold nem képes elegendő üzemanyaggal ellátni a betegszállító járműveket. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának jeruzsálemi szóvivője pedig azt közölte, hogy mentőautóból sincs elég a Gázai övezetben.

Egyiptom ugyanakkor kész a Gázai övezet legnagyobb egészségügyi létesítményének rendelkezésére bocsátani mentőautókat az emberek kimenekítése érdekében, ha ehhez biztonsági garanciákat kap - fűzte hozzá a Brennan.

A WHO úgy tudja, jelenleg mintegy 600 beteget ápolnak az es-Sifá kórházban, ahová az izraeli erők ezen a héten hatoltak be. "Megvizsgáljuk a teljes orvosi evakuálás lehetőségét, ám sok a biztonsági aggály és a logisztikai akadály. A lehetőségeink eléggé korlátozottak, de azt reméljük, hogy a következő 24 órában vagy később jobb hírekkel szolgálhatunk" - fogalmazott az igazgató.

Elmondta, hogy a kimenekítés során elsőbbséget élveznének a súlyos betegek, valamint az a 36 újszülött, akik az áramtermeléshez szükséges üzemanyag hiánya miatt nem jutottak inkubátorhoz.

A kórház kiürítési terve szerint - amelynek végrehajtását a kórházzal való kommunikáció akadozása is megnehezíti - a betegek nagy részét a Gázai övezet déli részén lévő kórházakba vinnék, ám az ottani kórházak is túlterheltek. A másik lehetőség, hogy a betegeket az es-Sifából egyenesen Egyiptomba, feltehetően a Gázai övezetből kimentett betegeket eddig is befogadó el-Arís kórházába szállítják - közölte Brennan.

A gázai konfliktus kezdete óta szerdáig Egyiptomon kívül nem szállítottak más országokba gázai betegeket. Akkor 27, al-Arísban kezelt rákos beteget vittek Törökországba.

Az izraeli csapatok kedd éjjel hatoltak be az es-Sifá kórházba, a szerdai nap folyamán pedig konkrét helyszíneket vizsgáltak át az épületkomplexumban, amely alatt Izrael szerint a Hamász főhadiszállása van.

Izraeli biztonsági tisztviselők nem tartják kizártnak, hogy a Hamász az utóbbi napokban befalazta ott alagútrendszere bejáratait, valamint hogy pokolgépeket telepített az épületegyüttesben.

A hadsereg (IDF) közlése szerint katonái fegyvereket, katonai felszereléseket és műszaki berendezéseket találtak a kórházban, amelyek szerinte bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a kórházakat a nemzetközi joggal ellentétesen katonai, terrorista célokra használják.

A Hamász bizonyítékok meghamisításával vádolta meg Izraelt, a palesztin terrorszervezet szerint Izrael így próbálja igazolni a gázai egészségügyi létesítmények elpusztítását, ami népirtással ér fel.

(MTI)