Eric Clapton híres gitárjáért több mint egymillió dollárt adtak egy árverésen (FOTÓ)

Több mint egymillió dollárért kelt el Eric Clapton 1964-es Gibson SG elektronikus gitárja csütörtökön egy rock and roll relikviákból rendezett árverésen.

-illusztráció- (Fotó: Pexels)

A győztes licitet a The Jim Irsay Collection tette meg, a gyűjtemény végül 1 270 000 dollárt adott a gitárért. A szombatig tartó, háromnapos nashville-i aukciót szervező Julien's árverési ház szerint ez a legnagyobb ár, amit egy Clapton-gitárért valaha árverésen kifizettek.

A hangszert Fool gitárként is ismerik, mivel annak idején a The Fool néven emlegetett holland művészeti kollektíva festette rá a jellegzetes pszichedelikus díszítést.

Eric Clapton's 'The Fool' guitar, an icon of the psychedelic rock era, goes up for auction https://t.co/YkVqNHV2XV kcranews (@kcranews) October 10, 2023

A Fool más zenészekkel is dolgozott, többek között a The Beatles egyes fellépőruháit is ők tervezték. A fáma szerint Clapton a most elárverezett gitárt George Harrisontól, a Beatles tagjától kapta a Cream együttes 1966-os Fresh Cream albumának megjelenését követően, és a hangszer kulcsszerepet játszott a rocktörténelemben "női tónusként" emlegetett hangzáseffektus kifejlesztésében.

Az aukción Elton John kék-fehér blézere, amelyet az 1984-es Passengers című számának videoklipjében viselt, 5200 dollárért (1,8 millió forintért) kelt el.

A Guns N' Roses gitárosának, Slashnek az 1966-os eredeti Chevrolet Corvette Stingray sportkocsiját 227 500 dollárért vásárolta meg egy gyűjtő.

Michael Jackson aranysújtásos, fekete, egyenruha stílusú zakóját pedig, amiben 1992-93-ban a Dangerous World turnéján lépett fel, 101 600 dollárért vették meg.

(MTI)