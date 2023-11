Egyre erősebb a kannabisztermékek hatóanyaga Európában

A kannabisztermékek egyre erősebb hatásúak és változatosabbak Európában, a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetek közötti együttműködések pedig új biztonsági kihívásokat jelentenek a kontinensen - figyelmeztetett legfrissebb jelentésében az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete.

Fotó: Pixabay - illusztráció

Az Europol és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) közös jelentése szerint az évente legkevesebb 11,4 milliárd euróra becsült nyereséget termelő európai kannabiszkereskedelem a kontinens legnagyobb kábítószerpiacává vált, megelőzve a kokaint.

Míg a kannabisznövény és a gyanta továbbra is uralja az uniós piacot, Európában a kannabisztermékek egyre változatosabbak lettek. Számos természetes, félszintetikus és szintetikus kannabinoidot tartalmaznak, amelyek a legkülönbözőbb formában kaphatók. Európában a legfrissebb becslések szerint 22,6 millió 15 és 64 év közötti ember fogyasztott kannabiszt az elmúlt évben - írták.

A hágai székhelyű uniós ügynökség szerint a legfrissebb vizsgálatok a kannabisz "hatásának jelentős növekedését" tárták fel, megállapították, hogy a kábítószer tetrahidrokannabinol-szintje (THC) sokkal magasabb a korábbinál. A kannabisznövény átlagos hatékonysága összességében 57 százalékkal emelkedett 2010 és 2021 között, míg a növényen található mirigyek (trichomák) által termelt gyantáé csaknem 200 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban.

Kiemelték továbbá, hogy új biztonsági kockázatot jelent a kannabiszkereskedelemmel foglalkozó bűnbandák együttműködésének megerősödése. Céljuk, hogy teljes körű, "a termeléstől a forgalmazásig terjedő szolgáltatásokat nyújtsanak" - írták. A kannabisz szállításának módszerei is változatosabbá váltak, a csempészek már drónokat, helikoptereket vagy vezető nélküli hajókat használnak az illegális tevékenységhez - tették hozzá.

Az EU-ban található kannabisznövény nagy részét a nyugat-balkáni régióban termesztik, de a kannabiszgyanta legnagyobb európai szállítója az Europol szerint továbbra is Marokkó maradt. A kannabisz illegális termesztése a jelentős vízfelhasználás és a vegyszerek szennyező hatása miatt káros a környezetre - emelte ki közleményében az uniós szervezet. Számításaik szerint mintegy 500 kannabisznövény beltéri termesztéséhez legalább 1,6 és 2 millió liter közötti víz felhasználása szükséges évente. Az EU-ban létesített kannabisz beltéri termesztésére felhasznált villamos energia nagy részét lopják - emelték ki.

Hozzátették: az unió területén lefoglalt kannabisznövény és a kannabiszgyanta mennyisége évtizedes rekordot döntött 2021-ben, 256 tonnát, illetve 816 tonnát tett ki. Ezenkívül a vizsgált évben több mint 4,3 millió kannabisznövényt fogtak el az uniós tagországok illetékes hatóságai.

Közölték azt is: globális politikai vita zajlik a kannabiszpiac és a kannabiszhasználat szabályozásáról és ellenőrzéséról. Ez idáig öt uniós tagállam - Csehország, Németország, Luxemburg, Málta és Hollandia - vezetett be vagy tervez bevezetni "új megközelítést" a rekreációs célú kannabisz használatának szabályozására. Ez év elején a nem EU-tag Svájc is megkezdte a legális kannabiszértékesítés próbaidőszakát - tették hozzá.



(MTI)