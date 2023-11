Pozsony is csatlakozik a Gyermekjogok Világnapjának a megünnepléséhez - emlékeztetőül a gyermekek jogainak védelme iránti elkötelezettségre, több épületet kék színnel világítanak meg

Pozsony városa részt vesz Gyermekjogok Világnapjának a megünneplésében, amely november 20-ra esik.

-illusztráció- (Fotó: Pexels)

Emlékeztetőül a gyermekek jogainak védelme iránti elkötelezettségre a főváros egyes nevezetességei is kék színnel világítanak ezen a napon. Az ünnepséghez már szombaton lehet csatlakozni a Régi Piaci rendezvényen. Erről a TASR-t Peter Bubla, Pozsony városának szóvivője tájékoztatta.

„Számos tevékenység várja itt kicsiket és nagyokat, többek között kreatív műhelyek, bábszínház, interaktív játékok és vetélkedők”

– magyarázza Bubla.

A rendezvényen a Metropolitan Institute of Bratislava (MIB) standja is ott lesz, ahol a City for Children projektről lehet majd többet megtudni. Céljuk egy biztonságos, befogadó és működő környezet kialakítása, amely lehetővé teszi a gyermekek szabad mozgását és játékát a városban. A rendezvény 9:00 órától 15:00 óráig tart.

Ezt követően hétfőn (november 20-án) Pozsonyban az SNP hídon található UFO-étterem is kéken fog világítani hétfő 17:00 órától egészen kedd reggel 6:00 óráig. Más pozsonyi épületek, mint a pozsonyi vár, az elnöki palota és a régi piac szintén kéken világítanak majd. Szlovákia-szerte további objektumok is csatlakoznak az ügyhöz.

A Gyermekek Világnapját minden év november 20-án ünneplik, azon a napon, amikor 1989-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Közgyűlése elfogadta a Gyermekjogi Egyezményt. A gyermekek számára ez az év legfontosabb napja, és egyben lehetőség arra, hogy felhívják a figyelmet a gyermekek legégetőbb problémáira szerte a világon.

A világ számos városa, szervezete és intézménye fejezi ki támogatását a Gyermekek Világnapja mellett épületeinek, műemlékeinek és fontos tárgyainak kék színnel való megvilágításával. Az elmúlt években köztük volt a sydneyi Operaház, a francia Eiffel-torony, a gízai piramisok és a mexikói Chichén Itzá is ki volt világítva. Idén először világítanak kéken fontos szlovákiai műemlékek.

TASR/para