Egyelőre nagy a titkolózás, de egyre biztosabb, hogy Pellegrini államfő szeretne lenni

Négy nappal a választások után Peter Pellegrini (Hlas) egyik legközelebbi szövetségese, Matúš Šutaj Eštok levédette a kampánygyanús "pelle2024.sk" domain nevet - vette észre a Denník N.

Peter Pellegrini (TASR)

A domain név levédetése azt is jelentheti, hogy Pellegrini már azelőtt elgondolkozott a jelöltségen, hogy azt közölte volna a nyilvánossággal.

Pellegrini a választások előtt még úgy nyilatkozott az Aktuality.sk-nak, hogy nincsenek ilyen ambíciói. Ekkor még úgy nyilatkozott, hogy a választások után sem fogja meggondolni magát ezügyben.

„Még mindig viszonylag erősnek érzem magam, jó erőben és állapotban vagyok. Még mindig szeretnék valamit tenni Szlovákiáért, ha az emberek erre felhatalmaznak. Az elnök pozícióból nem sok mindenen lehet változtatni"

- nyilatkozta még júniusban a portálnak a Hlas elnöke.

A választások után - pontosabban október második felében - a politikus már úgy nyilatkozott az egyik sajtótájékoztatóján, hogy megnézi, volna-e igény a lakosok részéről arra, hogy ezt a pozíciót betöltse.

„Megerősíthetem, hogy nem zártam ki ezt a témát. Ez még nyitott kérdés, amelyet a következő hetekben nekünk, a Hlas-pártnak és nekem személy szerint valamilyen módon meg kell oldanunk”

– mondta az RTVS-nek november elején.

Az Ipsos ügynökség egyik legfrissebb kutatásából nemrég az is kiderült, hogy Pellegrininek lenne a legnagyobb esélye, hogy betöltse ezt a pozíciót. Ráadásul jól jön neki most az is, hogy jelenleg ő tölti be a házelnöki pozíciót, hiszen így befolyással van arra, hogy mikor tarthatják az elnökválasztást, mikor írhatják ki azokat, de arra is, hogy az elnökjelölteknek milyen gyorsan kell javaslatot tenniük a jelöltségre.

Ezidáig csak Ivan Korčok volt külügyminiszter, Štefan Harabin és Ján Kubiš jelentette be az indulását.

Az államfőt öt évre, közvetlenül választja a lakosság. Az induláshoz 15 parlamenti képviselő támogatása, vagy 15 ezer támogató aláírás szükséges. A jelöléseket legkésőbb az államfőválasztás hivatalos kihirdetését követő 21 napban lehet leadni.

Zuzana Čaputová államfő megbízatása 2024-ben telik le, nem indul újra a posztért.



