"Mondtam, hogy nagyon fáj, mire ő, hogy ez semmiség, és ott hagyott" - idén egy súlyos kutyatámadást már megúszott a hegyétei férfi

13 harapás a bal vádlin, másfél hónap munkaképtelenség - ez áll a jogerős ítéletben, mely idén április 12-én született meg, és amelyben csupán pénzbüntetésre ítélték a hegyétei Martin O.-t egy 2021. december 21-én történt kutyatámadás miatt. A támadás elszenvedője, Veronika mesélt nekünk ezúttal, miután az ő esete kísértetiesen hasonlít Zsanettéra, akit múlt csütörtökön támadtak meg a férfi american bully típusú ebei.

Már "gyógyult" állapotban - a sértett által készített felvételek

"Mikor látta, milyen állapotban vagyok, nem kérdezte meg, hogy haza tudok-e jutni, van-e telefonom, ott hagyott egyedül, semmilyen módon nem nyújtott segítséget" - ezt Zsanett is mondhatta volna Albárról, de ezek Veronika szavai a szomszédos Nagymadról (Dunaszerdahelyi járás).

Veronika 2021 karácsonya előtt néhány nappal, szintén délelőtt ment ki futni ugyanannak a kanálisnak a partjára, csak egy másik, Nagymad és Pódatejed közti szakaszon. "Köztünk elég nagy távolság volt, de mikor megláttam, hogy fut felém az egyik kutya, teljesen bepánikoltam, és odaszóltam neki, hogy legyen szíves fogja meg őket. Ő először szlovákul szólt vissza, hogy nem érti, mire én elmondtam neki szlovákul is. Nem igazán reagált rá, vagy legalábbis nem hallottam, mert addigra odaért hozzám az egyik és elkapta a vádlimat" - emlékezett vissza. Hozzátette, a másik kutya is odaszaladt, de az csak szaglászta és morgott közben.

„A férfi pedig nagyon komótos, nyugodt tempóban jött oda hozzánk, közben mondta, hogy a kezeimet rakjam fel a magasba. Felraktam, de nem is értem, hogy tudtam megállni egy lábon, mikor a másik lábamat ráncigálta a kutya. Mikor a férfi odaért, lehajolt, és leszedte a kutyát rólam. Ekkor láttam, hogy a lábamból a véren kívül valamilyen fehér buborékos folyadék is jön ki.

Megkérdezte, hogy nagyon fáj-e, mire én mondtam, hogy nagyon-nagyon fáj, erre ő, hogy jó, ez semmiség, és ott hagyott" - hangsúlyozta.

Kb. két kilométerre volt az otthonuktól, szóval jóval messzebb, mint Zsanett az apósáék telkétől, ám szerencsére nála volt a telefonja. Azonnal hívta a férjét, hogy jöjjön érte, mert megtámadta egy kutya. "Közben kiabáltam a férfi után, miközben ő távolodott, hogy legalább annyit mondjon meg, hogy oltva-e van a kutya. Azt válaszolta, hogy minden rendben, ezek a kutyák rendben vannak" - közölte. Hívta a rendőrséget is még a helyszínről, hogy bejelentést tegyen, és kérte, azonosítsák be a telefonját, mert még ott van a helyszínen.

Miután férje megérkezett, több száz méterről még látták Martin O.-t, akit ő fel is ismert. Ezután viszont betelefonált a kórházba, majd bevitte Veronikát a sürgősségire, ahol ellátták.

"A kutya egész állkapcsának nyoma, kb. 19 centiméteres körben ott volt a lábamon. Három helyen nagyobb cafatok voltak összevarrva a lábamon, és ahol nem kellett varrni, mert csak a fogak voltak belemélyedve, ott is nagyon csúnya és heges a lábam két év elteltével is" - emlékeztetett.

December 23-án ment be hivatalos feljelentést tenni a rendőrségre. „Elmondtam, hogy cserben hagyott. Ami nagyon bántott, annak ellenére, hogy tudtam, ismeri a férjem ezáltal engem is be tud azonosítani, de nem is érdeklődött, hogy mi lett velem" - húzta alá.

Kifejtette, hogy a vallomásába be is került, hogy a férfi ott hagyta őt segítségnyújtás nélkül, később, a vádemelés viszont nem tartalmazott olyan vádpontot, hogy a férfi elmulasztott segítséget nyújtani. A bíróságon viszont már ez ellen nem tudott panaszt tenni. Ekkorra már mintegy 15 hónap telt el a támadás óta. Mielőtt tárgyalásra került volna sor, három hónap felfüggesztett börtönbüntetést javasoltak neki, egy éves próbaidővel, Martin O. azonban ebbe nem ment bele, ezért sor került az ügy megtárgyalására a Dunaszerdahelyi Járásbíróságon.

„Ő elmondhatta a bíróságon, hogy bánja a bűnét, tanult belőle, és hogy már csak pórázon sétáltat. Én pedig mondtam, hogy ez abszolút nem igaz, hisz láttuk őt" - magyarázta Veronika.

Az április 12-én meghozott ítélet szerint végül Martin O. csupán ezer eurós pénzbüntetést kapott. Ha ezt nem fizette volna ki, akkor három hónapot kellett volna leülnie. Ezt kifizette, Veronika szavai szerint viszont a neki megítélt fájdalomdíjat azóta sem.

Az ítélet tehát tavassszal jogerőre emelkedett, hiszen nemcsak Martin O., de az ügyész sem fellebbezett ellene. Ha maradt volna az eredetileg javasolt büntetés, annak próbaidejébe a bő egy héttel ezelőtti támadás is beleesik.

Veronikát megkérdeztük, hogy a lábát tudja-e azóta teljes értékűen használni. "Hála az égnek igen. De ha befeszítem a lábamat, látszik egy nagy lyuk, ami esztétikailag is csúnya. Azt mondták, ha elmennék plasztikai sebészetre, a hegeket el tudnák tüntetni valamilyen szinten, de a bemélyedések és dombok ott maradnak, mert az izmok nem épültek úgy vissza, ahogy kéne" - fogalmazott.

Visszatért a futáshoz, de szavai szerint csak pár hónapja annak, hogy nem dagad be a lába futás után. Futni pedig - érthető okokból - azóta nem a kanálispartra jár, hanem lakott területre.

Martin O.-t a múlt csütörtökön történt eset után őrizetbe vették, javasolták vizsgálati fogságba helyezését, amit azonban a bírüóság nem hagyott jóvá, így szabadlábon védekezhet. Testi sértéssel gyanúsítják, cserbenhagyással nem...

(SzT)