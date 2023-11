BRUTÁLIS: Elítélték a szlovák férfit, aki Írországban kegyetlenül kivégzett egy tanárnőt

Életfogytigalni börtönbüntetésre ítélték azt a 33 éves szlovák férfit Írországban, aki 11 késszúrással meggyilkolta a 23 éves Ashling Murphyt.

Ashling Murphy és Jozef Puška (Twitter, Facebook)

Jozef Puška - aki öt gyermek édesapja- 10 éve él Írországban. A férfi egy építkezésen dolgozott az országban, ám egy balesetet követően megsérült a háta, egy ideje csak a rokkantnyugdíj volt az egyetlen bevétele.

A gyilkosságra tavaly januárban került sor Tullamore városában, egy vízerőmű közelében, ahová az áldozat rendszeresen futni járt. A szlovák férfi tizenegyszer szúrta nyakon a nőt, az indíték egyelőre nem ismert.

Az ügyészség szerint egyértelműen Puška követte el a gyilkosságot, ezt a helyszínen talált DNS-minták is bizonyítják, amit az áldozat körmei alatt találtak, továbbá az, hogy az elkövető kerékpárját is megtalálták a helyszíntől nem messze. Kamerafelvétekek és szemtanúk is bizonyították a férfi bűnösségét. Egy szemtanú úgy vallott a bíróságon, hogy látta mikor a férfi a földre teperte a nőt.

Jozef Puška az elfogását követően még együttműködött a hatóságokkal, mindent bevallott, később viszont azt állította, hogy az áldozatnak csak megpróbált segíteni, miután meglátta, hogy egy ismeretlen férfi rátámadt.

Az Írországban különösen figyelt eset vitákat váltott ki az országban arról, hogy meg kell erősíteni a nők elleni erőszak és a migráció elleni küzdelmet.



(Irish Times)