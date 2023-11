Robert Fico csak a neki tetsző médiával áll szóba, szerinte négy szerkesztőség a kormánnyal szemben „ellenséges állásponton van”

Megszakítja a kommunikációt a neki nem tetsző médiával Robert Fico miniszterelnök, szerinte ugyanis egyes szerkesztőségek nem teljesítik törvényes kötelezettségüket. Elismeri ugyan, hogy a kormánynak is tájékoztatási kötelezettsége van, de szerinte a Markíza televízió, a Denník N, a Sme és az Aktuality hírportál nem tájékoztat az „igazságnak megfelelően”, és ellenséges a kormánnyal. Azt nem tudni, hogy a kommunikáció megszakítása csak a kormányfőre vagy a kormányára is vonatkozik-e. Ezzel a négy szerkesztőséggel már korábban is problémája volt Ficónak.