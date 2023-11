A parlament bizalmat szavazott a negyedik Fico-kormánynak, a kormányfő az ellenzéki képviselők értékes hozzászólásait köszönte

Befejeződött a parlamentben a kormányprogram vitája, a kormánypártok képviselői bizalmat szavaztak a kabinetnek. Robert Fico kormányfő utolsó megszólalóként megdicsérte az ellenzéki képviselőket az értékes hozzászólásaikért, de az észrevételeikre semmilyen konkrét választ nem adott. A négy napos vitában gyakorlatilag csak az ellenzék mondta el véleményét a kormányprogramról.

A kormánypárti képviselők bizalmat szavaztak a kormánynak, a kormányprogramot 78 képviselő támogatta, 65 pedig ellenezte a 143 jelenlévő képviselő közül. A szűk koalíciós többség megmutatkozott már ennél a szavazásnál is: egy SNS-es képviselő kórházi kezelés miatt hiányzott, a négyfős kormánypárti abszolút többség háromra olvadt. A kormányprogramot a három kormányzati frakció egységesen megszavazta.

A vitában a kormány és a kormánykoalíció szinte végig hallgatott, csak néhány rövid reakció hangzott el részükről, amelyekkel az ellenzék kifogásaira reagáltak. Robert Fico miniszterelnök utolsó hozzászólóként azonban aztt állította, hogy ő és miniszterei figyelték a hozzászólásokat, és hallottak értékes meglátásokat is.

Az ellenzék nem szavazott bizalmat a Fico-kabinetnek

Az ellenzéki frakciók egységesen bejelentették, hogy nem szavaznak bizalmat Fico negyedik kormányának. „Nem bízunk Robert Fico jelenlegi kormányában, erre az előző kormányaival szerzett tapasztalatok több más okunk is van” – jelentette ki Martin Dubáci, a Progresszív Szlovákia frakcióvezetője. A további okok között sorolta, hogy maga a kormány sem tartja sokra saját programnyilatkozatát, hiszen fel sem szólaltak a vitában.

„További indok a Fico-kormány eddigi tevékenysége, például a független média elleni támadásai” – sorolta Dubéci a kifogásaikat.

Grendel Gábor a kisebbségi biztos leváltását bírálta

A kormányprogram vitája ma reggel Grendel Gábor (Szlovákia, korábban OĽaNO) felszólalásával folytatódott, reggel kilenckor még összesen 10 ellenzéki képviselő várt arra, hogy elmondhassa véleményét. Ez jellemző volt az egész vitára, amelyben több mint 70 ellenzéki képviselő vett részt, a kormánypártiak csak az ellenzéki hozzászólásokra reagáltak.

Grendel egyébként a kormány nemzeti kisebbségekre vonatkozó elképzeléseit, pontosabban az elképzelések hiányát bírálta. Szerint már az is figyelmeztető, hogy a kormány az első ülésén leváltotta posztjáról Bukovszky László kisebbségi ügyi biztost.

„Nem tudjuk, miért, semmivel sem indokolták a leváltását” – mondta Grendel.

Szerinte a kormány semmilyen előrelépést nem tervez ezen a területen, amit az is bizonyít, hogy a kabinet azóta sem nevezett ki új kormánybiztost. Ráadásul Bukovszky Lászlót nem a 2020 után hivatalba került kormányok nevezték ki, hanem még azt megelőzően, az utolsó Fico-kormány. „Az a kormány nevezte ki, amelyre a kormányprogram hivatkozik, amikor azt mondja, hogy »abban az időszakban a többségi lakosság és a nemzeti kisebbségek kapcsolatának olyan standardját érték el, amely a kapcsolatok jelentős javulását jelenti«, ebből a kormányprogramban semmi nem látszik – mondta Grendel. – A nemzeti kisebbségek ennek a kormánynak egyáltalán nem fontosak.”

A vitában még kilenc másik ellenzéki képviselő szólalt fel, Ondrej Dostál (SaS) és Mária Kolíková (SaS) is a kormány Ukrajna-politikáját bírálta. „Nekünk kellene hálásnak lenni Ukrajnának, aki harcol értünk is, védi a Nyugatot Oroszországtól” – reagált Dostál arra a smeres hozzászólásra, amely szerint „mi már eleget segítettünk Ukrajnának, köszönjék ezt meg nekünk”. Dostál bírálta a kormány osztogató politikáját is, amelynek nincs fedezete a költségvetésben, és csak az ország további eladósodását eredményezi majd a már betervezett adóemelések mellett.

