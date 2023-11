LÉNYEG: Gőzünk sincs, mi lesz velünk ezzel a kormánnyal, de Fico pontosan tudja, mi vár ránk

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ha Igor Matovič nem lép valami egészen váratlant az esti órákban, akkor a keddi nap híre minden bizonnyal az, hogy a szlovák parlamentben a kormánypártok képviselői bizalmat szavaztak Robert Fico negyedik kabinetjének. Tehát befejeződött a kormányprogramról szóló négy napos vita, aminek során az ellenzék elmondhatta, mi a véleménye erről a végrehajtó hatalom által normális esetben sorvezetőként használt dokumentumról.

Az ellenzék nem bízik Ficóban

Az ellenzéki frakciók egységesen bejelentették, hogy nem szavaznak bizalmat Ficónak. Már csak azért sem bíznak a jelenlegi kormányban, mert az a tapasztalatuk, hogy a fejétől bűzlik a hal. A Progresszív Szlovákia ráadásul úgy látja, maga a kormány sem tartja sokra saját programnyilatkozatát, hiszen a koalíciós politikusok végig lapítottak, fel sem szólaltak. További indokként az hozható elő, hogy a kabinet eddigi tevékenysége sem volt éppen lenyűgöző, elég ha a független média elleni támadásokra gondolunk.

Matovič pártjának legkomolyabb embere, Grendel Gábor is szót kért, és a kormány nemzeti kisebbségekre vonatkozó elképzeléseit, pontosabban azok hiányát bírálta. Szerinte már az is figyelmeztető, hogy Ficóék az első ülésükön, indoklás nélkül leváltották a posztjáról Bukovszky László kisebbségi biztost. Grendel úgy látja, a kabinet semmilyen előrelépést nem tervez ezen a területen, amit az is bizonyít, hogy azóta sem nevezett ki új kormánybiztost. Így aztán jogosnak tűnik a képviselő megállapítása, hogy a nemzeti kisebbségek ennek a kormánynak egyáltalán nem fontosak. Az viszont külön megnyugtató, hogy a miniszterelnök utolsó hozzászólóként jelezte, ő és a neki dolgozó miniszterek gondosan figyelték a hozzászólásokat, és állítólag hallottak értékes meglátásokat is. Csak remélni merjük, Grendel kritikáját is ide sorolja ez a magyarokat mélyen tisztelő homo politicus.

Túl az első akadályon

A koalíció tehát az első akadályon túljutott, a parlament rábólintott a munkatervére, bár a kabinet a lehetséges 79 szavazat helyett csupán 78-at gyűjtött be. Ez azért van így, mert az egyik SNS-es képviselő éppen a kórházban fekszik. Felebaráti szeretetből bízunk abban, hogy nem súlyos az állapota, meg hogy titokban nem egy nemátalakító műtétet hajtanak végre rajta, mert akkor a pártja összes tagja biztosan összevonja a szemöldökét. Ugyanis a nemzetiek nem és nem akarnak hallani a nemváltás lehetőségéről, mert talán attól félnek, hogy a fél ország kedvet kapna arra, hogy átalakítassa magát. Egyedül így életszerű, legalábbis a dezinformációs univerzum ufói körében. Mint ahogy a melegpropagandának nevezett jelenségtől is azért retteghetnek Dankóék - meg a hasonszőrű "langyik" - , mert úgy érzik, hogy akár egy rózsaszín póló látványától is pillanatok alatt be lehet buzulni. Mindenesetre az egészségügyi minisztérium az SNS indítványára gyorsan visszavonja a nemváltoztatásról szóló szakmai iránymutatást, amely egyszerűbbé tette volna ezt az egész országban csupán maroknyi embert érintő folyamatot.

A kormányfő nem panaszkodik

Közben a kormányfő egyfolytában annak örülget, hogy zöldet kapott a programja, és azt szeretné, hogy az év végéig elfogadják a jövő évi költségvetés. Mivel ez a negyedik kormánya, azt vallja, pontosan tudja, hogy mibe vágott bele, és hogy mi vár ránk. Fico sajnos nem ígéri, hogy bűnbakokat nem fog keresni, de legalább panaszkodni sem akar. Helyette ezt megteszi az SaS, amelyik párt már most úgy látja, hogy egy ilyen kormányprogram elfogadása rossz hír a lakosság számára. Mert ez magasabb adókat jelent, ami a gazdasági növekedés lassulásához vezet.

Kollár meg nem védekezik

Nem fékez viszont a parlament októberben távozott elnöke, a gyerekgyárosként is elhíresült Boris Kollár. A törvényhozásból szeptember végén kipottyant politikusról az egyik legnépszerűbb bulvárlap úgy tudja, ismét bővült Szlovákia legismertebb többszörös apukájának amúgy is népes pereputtya. Úgy hírlik, a szoknyavadász Kollár a keleti országrészben is portyázhatott, mert most a Kassán túli területről jelentkezett be egy büszke nagymama, aki örül annak, hogy a lánya gyermeket szült a Család vagyunk mozgalom vezetőjének. Ha a számláló pontosan mutat, akkor ez Kollár 16. csemetéje. És ha ez ilyen tempóban megy tovább, a pártelnök tizenvalahány év után biztos visszakerül a parlamentbe, mert addigra a családja egy komplett szavazóbázist alkot majd.

Sidó Árpád