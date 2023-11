Árverésre bocsátják Mark Knopflernek, a Dire Straits frontemberének gitárjait Londonban (VIDEÓ)

A közlemény szerint a zenész 120 gitárjára és erősítőjére lehet majd licitálni január 31-én.

A tételek a 300 fontos elektromos-akusztikus mandolintól az 500 ezer fontos, 1959-es Gibson Les Paul Standard gitárig terjednek. Egy 1983-as Les Paul, amelyen Knopfler a Dire Straits együttes Brothers in Arms albumán és 1985-ben a Live Aid koncerten is játszott, a várakozások szerint 10-15 ezer fontért kelhet el.

The Mark Knopfler Guitar Collection | Christie's Live Auction, London | 31st January 2024@ChristiesInc is delighted to announce the auction of guitars from the personal collection of Mark Knopfler, the celebrated frontman of the iconic British rock band, @direstraitshq.



