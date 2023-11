Frissítve: Matovič és a néhány KDH-s képviselő is megszavazta a 300 eurós 13. havi nyugdíjat, a kórházreform csúszik

96 igennel elfogadta ma a parlament a 13. havi nyugdíjról szóló törvényt, amely idén egységesen 300 eurós nyugdíjat ad minden nyugdíjasnak. A kórházreform elhalasztását is támogatta az ellenzék egy része, 84 igen szavazatot kapott, itt több SaS-es képviselő nyomott igent. Holnap (csütörtök) délután rendkívüli ülés kezdődik Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter leváltásáról.

A szociális ügyi miniszter elégedett az eredménnyel (Fotó: TASR)

Már ma megszavazták a kormánypártok, hogy a karácsonyi nyugdíj mellé minden nyugdíjas 13. havi nyugdíjat is kap decemberben, amelynek összege mindenki számára egységesen 300 euró lesz. A kormánypárti képviselők javaslatát végül a Szlovákia párt (korábban OĽaNO) és a KDH egy része is támogatta, a törvényt 96 igennel fogadta el a parlament.

A kormányjavaslatok elfogadása a választási ciklus kezdetén nem kétséges, vagyis biztosra lehetett venni, hogy lesz 300 eurós 13. havi nyugdíj. A 300 eurós 13. havi nyugdíj bevezetését az ellenzék mindkét oldalról bírálta. Igor Matovič (Szlovákia párt) teljes 13. havi nyugdíjat fizetne már idén is, vagyis 640 eurót. A Szlovákia párt elnöke be is nyújtotta javaslatát, de ezt a koalíció elutasította. Ennek ellenére Matovič és pártja megszavazta a 13. havi nyugdíjat.

Erik Tomáš szociális ügyi miniszter szerint idén még kénytelenek csökkentett összegű 13. havi nyugdíjat fizetni, mert többre nincs pénz a költségvetésben. A kifieztés 440 millió euróba kerül, és ezt is hitelből fizeti az állam.

A teljes 13. havi nyugdíjat a koalíció csak jövőre akarja megadni a nyugdíjasoknak, akkor mindenki egységesen az átlagnyugdíj összegére számíthat. Most a karácsonyi nyugdíjjal együtt a juttatás legmagasabb összege 600 euró lesz, a karácsonyi nyugdíj maximális összege ugyanis 300 euró. Ezt azonban csak a legalacsonyabb járadékú nyugdíjasok kapják. A legalacsonyabb összeg 350 euró, mintegy 1000 eurós havi nyugdíj felett ugyanis a 300 eurós 13. havi nyugdíj mellé 50 eurós karácsonyi nyugdíj jár.

Az eredeti elképzelés szerint a 13. havi nyugdíj összege egységesen 150 euró lett volna, ezt emelték 300 euróra egy koalíciós javaslat alapján. A kifizetés teljes költsége 440 millió euró, vagyis ennyivel emelkedik az államháztartás hiánya és az államadósság is, a nyugdíjat ugyanis kölcsönből fizeti az állam.

Éppen emiatt bírálta a 13. havi nyugdíjat az SaS, mivel szerinte ezzel tovább emelkedik a különben is magas államháztartási hiány és vele együtt az államadósság. A Költségvetési Tanács elemzése alapján idén az államháztartás hiánya 7,212 milliárd euró lesz, vagyis ennyivel nő az államadósság.

Egy évet csúszik a kórházreform

Az első rendes parlamenti ülés másik fontos - és gyorsított eljárásban tárgyalt - napirendi pontja a kórházreform elhalasztása volt. A koalíció ugyanis át akarja vizsgálni a kórházak besorolását, ami egyes intézmények bezárását, a gyógykezelés megszűnését jelentheti.

Ezt a javaslatot 84 igennel szavazta meg a parlament, itt több SaS-es képviselő szavazott igennel.

A kórházreform halasztására tett kormányjavaslat is kapott hideget-meleget az ellenzéktől, mivel ez egyben elhalasztaná a várólisták átalakítását, a várakozási idő maximális hosszának a megszabását. Igor Matovič (Szlovákia párt) korrupcióval és a Penta befektetési csoport érdekeinek képviseletével vádolta Zuzana Dolinková egészségügyi minisztert. Matovič olyan cikkeket mutatott be, amelyek a Penta tulajdonában lévő egyik lapban jelentek meg idén tavasszal, és szerinte egyértelműen reklámjellegűek, vagyis pozitív színben tüntették fel a Hlas politikusát.

„Ezekért a cikkekért nem fizettek, ez korrupció” – dörgölte a mellette ülő egészségügyi miniszter orra alá Matovič.

Matovič egyébként a Penta ügynökének nevezte az SaS képviselőit is, akik végül támogatták is a kórházreform csúsztatását, mivel ők is módosítanának a most érvényes reformon.

- lpj -