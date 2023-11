Az Európai Bizottság további 1,5 milliárd euró makroszintű pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának

Az Európai Bizottság szerdán újabb 1,5 milliárd euró támogatást folyósított Ukrajnának a 18 milliárd eurós makroszintű pénzügyi segélycsomag (MFA+) további részleteként - közölte a brüsszeli testület.

Ursula von der Leyen (TASR)

A közlemény szerint a támogatással az Európai Unió arra törekszik, hogy stabil, kiszámítható pénzügyi segítséget adjon Ukrajnának azonnali finanszírozási szükségleteinek fedezésére.

A szerdai kifizetéssel együtt Ukrajna idén eddig 16,5 milliárd eurót kapott az MFA+ keretében.

A hitel formájában nyújtott támogatás célja, hogy segítsenek Ukrajnának a bérek és nyugdíjak kifizetésében, valamint az alapvető közszolgáltatások, például a kórházak, iskolák és az áttelepített emberek lakhatásának fenntartásában. Lehetővé teszi továbbá Ukrajna számára a makrogazdasági stabilitás biztosítását és az Oroszország indította háborúban lerombolt infrastruktúra helyreállítását - áll a brüsszeli végrehajtó EU-testület közleményében.

A szerdai kifizetésre azt követően kerül sor, hogy a bizottság megállapította: Ukrajna továbbra is kielégítő haladást ért el a megállapodásban foglalt szakpolitikai feltételek végrehajtása terén, és teljesítette a jelentéstételi követelményeket, amelyek célja a pénzeszközök átlátható és hatékony felhasználásának biztosítása. "Ukrajna jelentős előrelépést ért el a pénzügyi stabilitás fokozása terén az ideiglenes sürgősségi adóztatás fokozatos megszüntetésével, valamint a jogállamiság megerősítése terén, például a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács és a bírák minősítő tanácsa működésének helyreállításával. Ugyancsak előrehaladást ért el energiarendszerének javítása terén is a gázszállító rendszerüzemeltetők szerkezetátalakításával - tette hozzá a bizottság.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a kifizetéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott: "Oroszország agresszív háborúja közepette az uniós pénzügyi támogatás kulcsfontosságúnak bizonyult Ukrajna gazdasági stabilitása és az alapvető közszolgáltatások folyamatossága szempontjából. Ukrajnának nyújtott teljes támogatásunk jelenleg közel 85 milliárd eurót tesz ki, beleértve a katonai felszereléseket is. Továbbra is Ukrajna mellett fogunk állni, a következő években is, a 2027-ig javasolt további 50 milliárd eurós támogatásunkkal".

Júniusban a bizottság javaslatot tett egy olyan célzott eszköz létrehozására, amely a 2024-2027 közötti időszakra legfeljebb 50 milliárd euró összegű kiszámítható és rugalmas támogatást nyújtana Ukrajnának.

MTI