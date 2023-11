Nem szeretnék Jézuska lenni

Az emberek olyanok, amilyenek, de túl sokan rosszabbak a kelleténél. (Vajon hány az elfogadható és mennyi a „kellete”?) Hosszan sorolhatnánk számtalan nemes, jó tettet és kiváló személyt, szerencsére tehát nem jelenthető ki, hogy az ember mint olyan (eredendően), vagy hogy az emberiség mint társadalom, s annak erejével rendelkező földi faj rossz lenne.

Illusztráció -TASR

Viszont...

Ha megnézed, meghallgatod vagy elolvasod este a híreket...

Zajlik épp két olyan háború, amely közvetve és/vagy közvetlenül is érint minket. Mindkettő a pénzért, hatalomért, bosszúért. Az egyik ráadásul vallásháború is, a másik meg világkép-háború is, tehát szintén „vallásháború”. Mindkettőben rengeteg a civil áldozat. A tűzparancsokat osztogatókat viszont ritkán vagy egyáltalán nem látni a csaták helyszínén. Sokan luxusban élnek a háborús zónákon kívül. Vagy civilek háta mögé bújnak, kórházak alatt tanyáznak…

Szidhatjuk a hatalmasokat, a politikusokat, ugyanakkor meg mi, közemberek mennyivel vagyunk jobbak?

Ma szembe jött egy hír, mely szerint az egyik sztrádán egy személykocsi annak a magasságos atyaistennek se engedte el a mentőautót, ráadásra ki is fékezte a bal sávban. Ennyire hülye nem lehet. Ehhez már rossznak is kell lennie az embernek.

Olvasom, hogy a nemrég az iskola tetejének széléről leugorva öngyilkosságot végrehajtó gyereknek – aki állítólag zaklatás áldozata, s már ennyi is épp eléggé tragikus lenne – azt kiabálta fel valamelyik lány diáktársa, hogy ugorjon...

Hát, bizonyára megváltott bennünket a Jézuska, amikor meghalt értünk a kereszten, ugyanakkor ez sem garantálta az ember jóságát. Alibinek hangzatos, hogy a rossz tulajdonságainkkal együtt teremtettünk, ám azért mégiscsak felelősek vagyunk a tetteinkért, ha tetszik, ha nem. Hiszen agyat és akaratot is kaptunk.

Jön ez az áruházakban idegrendszeren muzsikálós karácsony. Mindenkinek tele lesz a pofája a Jézuskával, vagy Jézuska alakú egyéb akármikkel. Meg a „szeretet ünnepe” szólamokkal. A híradó közben pedig lavór kell a tévé alá a kifolyó vérnek.

Igazán nem vagyok egy avatott vallástudományi szakértő, nem tudom, mennyire érvényes még az az előző megváltás. Szerintem ideje lenne egy újnak. De elnézve a megváltandó nép viselkedését és jövőbeli erkölcsi potenciálját, tuti nem lesz egyszerű meló.

Lefogadom, hogy az Isten fia most nem úszná meg egy töviskoronával, hússzaggató korbácsolással, felszúrt oldallal és 3 szeggel. Azóta az emberiség sokkal brutálisabb gyilkolási technikákat fejlesztett ki. Aki nem hiszi, nézzem meg pár filmet. Akár karácsonykor...

Nem szeretnék én itt a legközelebbi megváltásnál Jézuska lenni.