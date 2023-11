Csodálatos felvételt készített az űrtávcső a Tejútrendszerről (FOTÓ)

A fotó különösen hasznos lehet a tudósok számára, és segíthet nekik tájékozódni arról, hogyan alakulnak ki a csillagok a galaktikus központban.

Wish upon 500,000 stars



Take in this magical view of the heart of our home galaxy. Seen by Webb in unprecedented detail, Sagittarius C is a star-forming region about 300 light-years away from the supermassive black hole at the Milky Way's center: