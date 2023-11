Bosszú vagy nem bosszú? Ezen vitatkozik az ellenzék és a kormány a belügyminiszter elleni bizalmatlansági indítvány vitájában

A négy ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS), a Szlovákia párt, a Szabadság és Szolidaritás és a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) által benyújtott bizalmatlansági indítvány megmozgatta a kormánykoalíciót.

A koalíció ugyan lehetővé tette a vita lefolytatását a bizalmatlansági indítványról, de mindent elkövetett, hogy estig csak a kormánypártok tagjai kaphassanak szót. Ehhez kihasználták, hogy a miniszterek soron kívül szót kaphatnak, ezért este hétig a kormányfő mellett három másik miniszter is védelmébe vette Šutaj Eštokot. Igaz, az ellenzék kétperces felszólalásokkal reagálhatott a miniszterek „védőbeszédeire”.

Az ellenzék elsősorban a rendőrségen belüli tisztogatás, valamint a számára kedvezőtlen ítéletet hozó bírók megfenyegetése miatt akarja leváltani Matúš Šutaj Eštok belügyminisztert. Michal Šimečka, a PS elnöke azzal vádolta a minisztert, hogy a törvények figyelmen kívül hagyásával helyezte szolgálaton kívül a Smer és a Hlas számára kényes ügyekben nyomozó vizsgálótiszteket.

Lučanský öngyilkos lett vagy megölték?

A belügyminisztert a kormány nevében Robert Fico miniszterelnök védte meg. Cáfolni próbálta, hogy minisztere lépéseit az előző kormány lépései bosszú irányítaná. „Mi csak a törvények alapján járunk el” – védte a miniszterét Fico. Ugyanakkor felemlegette az előző kormány idején történt valamennyi, szerinte botrányos eseményét, megkérdőjelezte például, hogy Milan Lučanský korábbi rendőrfőnök valóban öngyilkos lett-e cellájában.

A legnagyobb visszhangot Šutaj Eštok „védekezése” váltotta ki, amely sokkal többet foglalkozott az előző kormánnyal, Hamran István általa botrányosan leváltott országos rendőrfőkapitánnyal és annak sajtótájékoztatóival, mint a leváltásának a bizalmatlansági indítványban megfogalmazott indoklásával.

Kaliňák is Hamrant támadta

A belügyminiszter védelmében felszólalt Richard Takáč mezőgazdasági és Richard Raši régiófejlesztési miniszter, majd este hét óra után Robert Kaliňák védelmi miniszter is. Kaliňák amellett, hogy Lučanskýt gyilkosság áldozatának nevezte, a menekültek elleni fellépése miatt védte leginkább a belügyminisztert. „A korábbi vezetés a tízezreket költött a Lynx-kommandó bevetéseire, de a határvédelemre nem jutott pénz” – rótta fel a Hamran István előző rendőrfőkapitánynak az állítólagos tétlenséget Kaliňák. Hamran korábban kijelentette, hogy nincs annyi rendőr, hogy a szlovák-magyar határt le tudják zárni, ehhez hiányoznak a technikai berendezések is.

Az ellenzék azonban a miniszter első határvédelmi akciójával is indokolja Šutaj Eštok leváltását.

Az ellenzék fél nyolckor kapott szót először

Az első ellenzéki hozzászóló 19,35-kor került sorra rendes felszólalással, Juraj Krúpa az SaS frakciója nevében indokolta a belügyminiszter leváltását. Addig csak reagálhatott az ellenzék a koalíciós hozzászólásokra. Juraj Krúpa (SaS) szerint hiába büszkélkedik a migránsok elleni fellépéssel a jelenlegi kormány, az eredmények nem igazolják őt.

„Milyen élesen bírálta ellenzéki pártként a Smer, amikor tavaly határellenőrzést vezetett be Csehország és Ausztria a határainkon. De most is ugyanúgy ellenőrzések vannak az osztrák és a cseh határon, mint egy éve, vagyis a migránsok megállítása most sem működik” – jelentette ki az SaS képviselője.