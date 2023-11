Az ország legnagyobb korrupciós ügyeinek főszereplői sorban kapják vissza a vagyonukat

Az ügyészek és a bíróságok tömegesen kezdték el törölni a vagyonelkobzásról szóló határozatokat - tudta meg a Startitup.

Slobodník, Bödör és Kováčik (TASR)

A portál szerint a legnagyobb korrupciós ügyek főszereplői is visszakapták a vagyonukat. A zárolás feloldásáról az Alkotmánybíróság döntött.

A főügyészség szóvivője szerint több több tucat vádlott esetében döntöttek a lefoglalt vagyon visszaadásáról.

A Startitup értesülései szerint a Vámszedő-ügy kulcsfigurája, Michal Suchoba vállalkozó és a Pénzügyi Hatóság korrupcióval vádolt egykori alelnöke, Daniel Čech is visszakapta a vagyonát. Egyébként a Daniari-ügy 12 és a Vata-ügy 13 vádlottja is hozzájutott a zárolt vagyonához.

Vagyonát visszakapta a Nemzeti Bűnüldözési ügynökség pénzügyi osztályának korábbi vezetője, Bernard Slobodník is, aki koronatanúként szerepelt Dušan Kováčik korábbi speciális ügyész egyik korrupciós ügyében. Ugyancsak koronatanúként szerepelt Peter Žiga egykori gazdasági miniszter unokaöccséhez kötődő, Valčeky fedőnevű ügyben. Ő volt az egyik, aki beszélt a rendőrségen belül kialakított bűnszervezetről is, melynek élén a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör és Tibor Gašpar országos rendőrkapitány állt, őt pedig a megfelelő pozícióba helyezték - elismerte, hogy ő maga is részese volt a rendőrségi bűnszervezetnek. Slobodník az említett három korrupciós ügyben kötött vádalkut az ügyésszel, ezekért összesen két év letöltendőt kapott volna, három évre felfüggesztve. Rastislav Stieranka bíró ezt módosította három évre és négy hónap próbaidőre.

Isten malmai, Tisztítótűz, Pčolinský-ügy – ezekben a nagy port kavart korrupciós ügyekben mint „bűnbánó” működik együtt a hatóságokkal Ľudovít Makó, aki szintén visszakaphatta a zárolt vagyonát. Makó a vezekényi (Galántai járás) cigarettagyár piszkos üzleteiban is részt vállalt, amelyről itt írtunk részletesebben:

A nyitrai oligarchának, Norbert Bödörnek is visszatért a zárolt vagyona, akinek leghíresebb korrupciós botrányai az Állattenyésztő és a Tisztítótűz néven híresültek el.

Csakugyan visszakapta a zárolt vagyonát Dušan Kováčik volt speciális ügyész is. Kováčikot tavaly májusban ítélték el korrupciós ügyben 50 ezer euró kenőpénz elfogadása és információszivárogtatás miatt, jelenleg 8 éves szabadságvesztését tölti.



(Startitup, parameter)