Homofóbok jelentették fel a Telekom karácsonyi reklámját, de alaposan felsültek vele!

A Reklámtanács 8 reklámmal kapcsolatos beadványt értékelt, köztük volt a Telekom szolgáltató néhány hete indított karácsonyi kampányának idei reklámvideója, mely ellen több momentum miatt is feljelentést tettek az etikai szabályozást végző szervnél - írja a Hnonline.

Részlet a reklámból

"A kölcsönös tisztelet a legszebb ajándék (Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“)" - ez a Slovak Telekom idei kampányának szlogenje, a panasztevők pedig a reklámvideó során elhangzott szövegekre és utalásokra panaszkodtak.

A reklám egy családlátogatást ábrázol egy fiatalember szemszögéből, illetve narrációjában, a nagybátyja például arról faggatja, mikor végzi már el az egyetemet, a nénikéje már egy leányzóval látná szívesen, édesanyja pedig az unokákat várja, közben utalást kapunk arra, hogy főhősünk talán nem is a lányokat szereti, és segítségért kiált a családlátogatások alkalmával elhangzó kínzó kérdésekkel szemben. Ezt a segítséget pedig a nagymama nyújtja, aki a legfontosabb kérdést teszi fel neki az ünnepi asztalnál. Mégpedig azt, hogy boldog-e, a srác pedig bólint.

Elhangzottak a reklámban például ilyen mondatok:

"Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám.“ (kb. Kérdezi a nénikém, vajon egyedül vagyok? De nem is sejti, hogy barátnőt nem akarok...)

"Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie" (Anyu unokát akar, és kioktat, hogy a szűk alsóban a spermák kihalnak).

A panaszosok például rámutattak, hogy a "spermium" szó használata egy ilyen reklámban helytelen és etikátlan, leginkább a kiskorú személyekkel szemben.

Emellett természetesen a homofób beállítottságú panasztevők arra is rámutattak, hogy a reklám a homoszexualitást propagálja és az LMBTQ+ ideológiát tolja, amivel sérti a hagyományos családokat, a keresztény értékeket, és ha ez még nem lenne elég, a szlovák karácsonyi szokásokat és hagyományokat is. Némelyek szerint pedig a fiatalkorúak fejlődését is gátolhatja a reklám.

A Reklámtanács végül arra jutott, hogy a Telekom spotja semmilyen módon nem sérti a reklámkódexet. "A szituációk, melyeket a reklám ábrázol, teljesen hétköznapiak, a szereplők normális cselekedeitet és viselkedését mutatják be, amivel az emberek családlátogatás alkalmával találkozhatnak. A tanács nem úgy látja, hogy a reklám olyasmit ábrázolna, ami illetlen, vagy ne volna összhangban a tisztesség és erkölcsösség alapelveivel" - áll az állásfoglalásukban.

Ugyancsak megállapítják, hogy a fiatalember gondolatai egyáltalán nem gyalázkodók vagy sértőek, és azonosulni tudott a reklám készítőjének álláspontjával, miszerint a spot nem ad konkrét választ a kérdésekre, a befogadón és annak világnézetén múlik, hogyan értelmezi a látottakat.

Tehát a megfogalmazás, miszerint a srác nem keres lányt/barátnőt, nem feltétlen utal arra, hogy a saját neméhez vonzódna, ellenben a tanács ezt kiegészítette azzal, hogy ha így is értelmeznénk a válaszát, az sem utalna a reklám etikátlanságára.

"A kisebbségekkel szembeni antidiszkriminatív megközelítés része az erkölcsösség és tisztesség általános értelmezése. Ennek ellenkezője diszkriminatív megközelítést eredményezne, ami sérti az emberi méltósághoz való jogot" - állapították meg.

Nem találták illetlennek azt sem, hogy elhangzik a spermium szó a reklámban, mivel a termékenységgel kapcsolatban történik ez, amivel pedig értelemszerűen összefüggésben áll. Megjegyzik, hogy ez a szó önmagában nem vulgáris, és a kontextus sem az, amelyben elhangzik. Nem is etikátlan, ugyanis kiskorúak is találkoznak a kifejezéssel a tanulmányaik során az iskolában.

A tanács megállapította azt is, hogy a reklám nemhogy veszélyeztetné a fiatalok erkölcsi fejlődését, hanem a tolerancia mintapéldája a társadalmilag elfogadott viszonyok és a tisztelet jegyében, ami a kampány fő motívuma. A reklám üzenete az, hogy számunkra annak kellene a legfontosabbnak lenni, hogy szeretteink boldogok legyenek, az üzenet pedig sem képi sem hanghatásaiban nem becsületsértő vagy etikátlan.

Konzervatív körökben egyébként petíció is indult a reklám ellen, néhány hete viszont a tévékben megjelent egy rövidített verziója, melyben a párkereső mondat nem hangzik el. Ezt többen úgy értelmezték, hogy a Telekom meghátrált, maga a szolgáltató viszont azt hangoztatta, hogy nem így van, csupán a kampány alatt a spot rövidített verzióit is sugározzák, mivel így is tervezték. Ezt támasztja alá, hogy közben megjelent olyan verzió is, melyben épp a spermiumos epizód hiányzik és a párkeresős mondat elhangzik.

