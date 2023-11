Könnyen ugorhatnak az 50-esek, ha a téli időszakban nem figyelünk oda néhány dologra

A tél beköszöntével az autósok gyakran a nagy sietségben nem kellőképp vagy egyáltalán nem takarítják le a havat az autóról, ez pedig amellett, hogy balesetveszélyes, büntethető is.

Fotó: Pixabay - illusztráció

Szlovákiában egyértelműben beköszöntött a tél, már többfelé havazott, és bár összefüggő hóréteg még nem alakult ki az ország déli részén, nem kizárt, hogy a napokban kiadósabb havazás érkezik.

A nagyobb mennyiségű hó eltávolítása az autóról legalább annyira fontos, mint a szélvédő tisztán tartása, a sofőrök viszont gyakran a nagy sietségben csak részben vagy egyáltalán nem takarítják le a havat a kocsiról, pedig az erre vonatkozó kötelességet törvény írja elő.

A hóréteg és a jég ugyanis menet közben megolvadhat és elmozdulhat a helyéről, váratlan szituációkat okozva.

Amennyiben a sofőr figyelmen kívül hagyja az erre vonatkozó kötelességet, 30-tól 50 euróig terjedő bírsággal sújtható.

Legalább ennyire fontos, hogy a havazás idején is legyen olvasható a rendszámtábla. Arról pedig nem is beszélve, hogy amennyiben az úttestet összefüggő hóréteg borítja, már a téli gumiabroncsok használata is kötelező. Ennek megszegése esetén 60 eurós bíróság szabható ki.



