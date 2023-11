Sorra zárja be üzleteit az egyik cipőbolt!

Jelenleg két városban, Poprádon és Eperjesen zárja be boltják a John Garfield cipőbolt, több városban azonban már megtette ezt a lépést. A Startitup információi szerint csak egyetlen üzletük marad az országban.

Tavaly hozzávetőleg 15 ezer euróval, 2020-ban pedig csaknem 340 ezer euróval esett vissza a cég nyeresége. Árbevétele évről évre tartósan csökken, tavaly 3,13 millió euró volt, egy évvel korábban viszont még 4,12 millió euró és 5,05 millió euró – közölte a FinStat portál.

A John Garfield Losoncon, Besztercebányán, Érsekújvárban, Privigyén, Pöstyénben, Trencsénben és Kassán is bezárta vagy most zárja be üzleteit.

A Startitup úgy tudja, egyedül Iglón (Spišská Nová Ves) marad nyitva a boltjuk.



(startitup)