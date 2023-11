Serie A: 15 évesen lépett pályára a Milan tinije, korrekordot állított fel

Francesco Camarda 15 évesen és 260 naposan lépett pályára szombaton este az AC Milanban, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb labdarúgója az olasz bajnokságban.

Fotó: AC Milan/ instagram

A hazaiak vezetőedzője, Stefano Pioli a 83. percben cserélte be a tinédzser támadót a Fiorentina ellen 1-0-ra megnyert mérkőzésen.

Camarda Wisdom Amey korrekordját adta át a múltnak: a FC Bologna védője 2021-ben 15 évesen és 274 naposan debütált a Serie A-ban.

"A tehetségnek nincs életkora" - kommentálta még pénteken Camarda keretbe jelölését Pioli.

A Milánóban született játékos idén mutatkozott be az UEFA Ifjúsági Ligában, az AC Milan U19-es csapatában, valamint az olasz U17-es válogatottban, s most már a felnőttek között is túl van a bajnoki debütáláson.



(MTI)