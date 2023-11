Egy héttel Roman öngyilkossága után megszólalt az iskola vezetősége – a szülők szerint hazugságokat állítanak

Fotó: TASR

Az iskola vezetősége azt állítja, hogy nem volt információjuk arról, hogy Romant zaklatják az intézményben, nem kaptak felhívást esetleges zaklatási esetek kivizsgálására. Az iskola a hivatalos állásfoglalásában közölte, hogy nem oszthatnak meg információt arról, hogy léteznek-e, vagy sem feljegyzések, amelyek érintenék az esetet. Emellett Roman szüleinek is üzentek, miszerint a szülők kötelesek tájékoztatni az iskolát a gyerek egészségügyi problémáiról, illetve ha változás állna be a gyerek egészségügyi állapotában.

Az intézmény a Nový Časszal közölte, hogy a gyerek törvényes képviselője nem tájékoztatta az iskolát, hogy a gyerek egészségi és érzelmi állapotában súlyos változás történt, és egyéb súlyos tényezők a pedagógusok individuális hozzáállását igénylik.

Roman szülei viszont elhatárolódnak az iskola kijelentéseitől. A fiú édesapja szerint az egész nyilatkozat nevetséges és szomorú is egyben. „A fiam temetésén tudtam meg, hogy annak a lánynak a bátyja, aki Romankót is zaklatta, akkoriban, amikor a község iskolájába járt, szintén kínozta a gyerekeket. Szintén jelentkezett nálam egy lány, aki azt állította, hogy őt is zaklatták az iskolában. Várható volt, hogy az iskola megpróbál majd kibújni a felelősség alól” – mondta a Nový Časnak Roman édesapja.

A fiú anyja azt is hozzátette, hogy amikor az iskolában jelentették, hogy Romant zaklatják, az igazgató arrogánsan és arcátlanul reagált. Elmondása szerint egyszer ő maga is sírva távozott az iskolából, miután az igazgató lekezelte őt. Az anya szerint a problémáról az osztályfőnökkel is beszélt, ő viszont kinevette őt. Az apa egy olyan esetről is beszámolt, hogy egyszer egy helyettesítő tanár nem akarta kiengedni a mosdóba Romant, azt mondta neki, hogy pisilje össze magát. Amikor a gyerek engedély nélkül kiment vécére, a tanár igazolatlant adott neki.

Az anya szerint a tanárok tudtak a fiú egészségi gondjairól, depressziójáról. Elmondása szerint az osztályfőnök is észrevette a viselkedésváltozást, főként azt, hogy egyes órákon, mintha a gyerek aludna, lélekben teljesen máshol lenne. Roman édesapja azt tervezi, hogy petíciót ír az igazgató leváltására.



(Čas.sk)