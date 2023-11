Spišiak: A belügyminiszternek már régen le kellett volna mondania, vagy a kormányfőnek kellett volna őt leváltania

Kedden délelőtt Tibor Gašpar (Smer) részletes „jogi elemzéssel” próbálta meg unalomba fullasztani a rendkívüli parlamenti ülést, a korábbi rendőrfőkapitány mindent megtett Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter védelmében. A miniszter ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány vitájában ma már több ellenzéki képviselő is sorra került, viszont az ülésteremből egész nap hiányzott Robert Fico kormányfő, és többnyire maga a belügyminiszter sem volt jelen a plénumban. A bizalmatlansági indítvány tárgyalása még csütörtökön kezdődött, és még ma sem ér véget.

Fotó: TASR

A kormány úgy látszik megunta a rendkívüli parlamenti ülés bojkottját, így ma már az ellenzék is szóhoz jutott a plénumban. Erre egészen az ülés harmadik ülésnapjáig kellett várnia, Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter ellen benyújtott bizalmatlansági indítványhoz ugyanis az első két nap elsősorban – a házszabály adta lehetőséget kihasználva – a kormánytagok szóltak hozzá.

Már régen le kellett volna mondania

Jaroslav Spišiak (Progresszív Szlovákia – PS) korábbi országos rendőrfőkapitány szerint a miniszternek magától le kellett volna mondani, mivel saját kormánya programnyilatkozatát sértette meg.

„A kormányprogram leszögezi, hogy a kormány csökkenti a feszültséget a társadalomban, csökkenti a társadalom polarizáltságát, növeli a társadalom biztonságérzetét, a miniszter eddigi lépései azonban ezzel ellenkező irányba hatnak” – magyarázta Spišiak.

Szerinte a belügyminiszter hibázott, amikor leváltotta Hamran István országos rendőrfőkapitányt, de ennél is súlyosabb, hogy szolgálaton kívül helyezte a legsúlyosabb korrupciós ügyeket vizsgáló vizsgálótiszteket.

Spišiak azt sem tartja véletlennek, hogy a belügyminisztert elsősorban Tibor Gašpar (Smer) védi, akinek szintén tartania kell a szolgálaton kívül helyezett vizsgálótisztektől, ugyanis ellene is folyik büntetőeljárás.

„Azért védi a belügyminisztert Tibor Gašpar, mert neki áll legjobban érdekében, hogy Čurilláékat félreállítsa” – jelentette ki Spišiak. Gašpart a vizsgálótisztek a Tisztító akcióban gyanúsították meg.

Ondrej Dostál (SaS) is a vizsgálótisztek félreállítását tartja Matúš Šutaj Eštok legnagyobb miniszteri hibájának.

„A miniszter súlyos törvénysértéseket követett el a rendőrségi tisztogatás során” – mondta az SaS képviselője.

Úgy véli, hogy a miniszter törvénysértését vitatni sem lehet, az ugyanis megkérdőjelezhetetlen. „Ezen nem is érdemes vitatkozni, a miniszter által kiadott személyi parancsnak ugyanis nem része semmilyen indoklás, pedig ezt a törvény előírja” – magyarázta Dostál.

A minisztert ma csak Gašpar védte

A minisztert ma is Tibor Gašpar (Smer) védte, de ő is csak az ülésnap kezdetén. Azt ő is elismerte, hogy a belügyminiszter az országos rendőrfőkapitány áthelyezése során nem a legkulturáltabban járt el, amikor három nappal a lemondása előtt Komáromból Poprádra vezényelte őt.

„Lehet, hogy nem a legkulturáltabb megoldást választotta, de mindenképpen törvényesen járt el” – mondta Gašpar.

A Smer képviselője ugyanezt állította a vizsgálótisztek szolgálaton kívül helyezése kapcsán is. „A miniszternek nem volt más lehetősége, szolgálaton kívül kellett helyeznie azokat a rendőröket, akik ellen büntetőeljárás folyik” – állította Gašpar. Ezt az állítását azonban az ellenzéki képviselők a vonatkozó paragrafusok pontos idézésével cáfolták.

A vitában szót kapott Roman Mikulec korábbi belügyminiszter is. Matúš Šutaj Eštok leváltásának elsődleges oka szerinte is a vizsgálótisztek szolgálaton kívül helyezése, ami azt bizpnyítja, hogy Fico-kormány mindenképpen le akarja állítani az általuk vezetett nyomozásokat.

„A rendőrségen belüli tisztogatás tényleges oka, hogy a Tisztítótűz leálljon, hogy a speciális ügyész megbukjon” – magyarázta Mikulec.

Úgy véli, hogy a rendőrtisztek leváltása bizonyítja, hogy a kormány bosszút akar állni azokon, akik a számukra kellemetlen ügyeken dolgoznak. „A miniszter lépései egyetlen célt szolgálnak: a kormány védelmét, és egyértelmű, hogy bosszúból cselekszik” – véleményezte Šutaj Eštok lépéseit Mikulec.

A bizalmatlansági beadvány tárgyalása ma felgyorsult, délutánig tíz, többségében ellenzéki képviselő szólalt fel, de azt biztosra lehet venni, hogy a szavazásra ma nem kerül sor. A kormány érdektelenségét mutatja, hogy az ellenzéki felszólalókra ma már egyetlen kormánypárti képviselő sem reagált.

- lpj -