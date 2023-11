LÉNYEG: Semmi különös nem történt a szlovák parlamentben, csak a börtöntől rettegő zsarukapitány bevédte a törvénysértő minisztert

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Hat napja kezdődött és kedden este még mindig csak folytatódott a belügyminiszter leváltásáról szóló rendkívüli parlamenti ülés. A nemzeti tanács egy aránylag demokratikus helyszín, aki oda bejutott, az mondhatja a magáét, ha illedelmesen szót kér. És most csomó képviselő jelezte felszólalási szándékát, mert a jellegzetes búrájú Matúš Šutaj Eštok tevékenysége sokuknak nem jön be. De ez nem is csoda, hiszen a tárca hlasos vezetője a kinevezése óta úgy viselkedik, mint egy a börtönből frissen szabadult bosszús smeres. Törvénysértő módon buzerálja a korrupciós ügyekben szaglászó nyomozókat, és mániákusan tisztogat a rendőrségen belül. Persze a kényszerességét megértjük, mivel ez a negyedik Fico-kormány nagyjából azért jött létre, hogy annak tagjai meg a holdudvarának sleppje ne kerüljön rács mögé. Így hát újabb nyugdíjígérgetéssel addig fogja korrumpálni az idősebb választókat, amíg ennek a bandának nem lesz egy amnesztiás csodafegyverrel rendelkező államfője is, és akkor aztán kicsit hátradőlhetnek.

Az ellenzék is szóhoz juthat

A kormány emberei keddre úgy látszik megunták a rendkívüli parlamenti ülés bojkottját, és ma már a koalíción túli politikusok is szóhoz jutottak a plénumban. Így aztán Jaroslav Spišiak is mikrofon elé állhatott, aki a legerősebb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia nevében mondta el az álláspontját. A korábbi országos rendőrfőkapitány meggyőződése, hogy a belügyminiszternek magától le kellett volna mondania, mivel saját kabinetje programnyilatkozatát sértette meg. A kormányprogram ugyanis leszögezi, hogy a végrehajtó hatalom igyekszik csökkenti a feszültséget a társadalomban, mérsékli annak polarizációját, illetve növeli a biztonságérzetét. Ezzel szemben viszont Šutaj Eštok eddigi lépései a felsoroltakkal éppen ellenkező irányba hatnak. Az egykori dunaszerdahelyi járási rendőrkapitány azt sem tartja véletlennek, hogy Peter Pellegrini figurájának parlamenti védelmét elsősorban a smeres Tibor Gašpar vállalta, akinek minden oka megvan arra, hogy óvakodjon a mostanság szolgálaton kívül helyezett vizsgálótisztektől. Merthogy a törvényhozásba idén bepottyant - és az előzetesben egy teljes évet lehúzó - exzsaru ellen is büntetőeljárás folyik, mégpedig a Tisztítótűz nevezetű ügy keretében. Az ismert eset még a 2020-as kormányok előtti időbe nyúlik vissza, és a gyanú szerint a rendőrségen belül egy bűnszervezet alakulhatott ki, melynek fejei a Smerhez bekötött nyitrai oligarcha, Norbert Bödör, valamint a korábbi országos rendőrfőkapitány, Gašpar voltak. És ennek bűnbandának az a nemes feladat jutott, hogy különböző kényes ügyek felderítését módszeresen akadályozzák vagy válogatott eszközökkel szüntessék meg. Így aztán a parlamenti vitában szintén szót kapó Roman Mikulec is előjött a legkézenfekvőbb megállapítással, azaz hogy a Fico-kormány mindenképpen le akarja állítani az emberei ellen indított nyomozásokat. Igor Matovič korábbi belügyminisztere kerek perec kimondta, hogy a rendőrségen belüli tisztogatás tényleges oka, hogy a Tisztítótűz ügyben már ne szimatoljon senki se.

Elfogyott a lóvé

És amíg az országgyűlésben megy az adok-kapok, addig az egyik hazai bank egy elég durva adattal rukkolt elő. VÚB utána nézett az ügyfelei helyzetének, és azt állítja, hogy míg 2021-ben még csak minden ötödik embernek nem volt semmiféle anyagi megtakarítása Szlovákiában, ma már minden harmadik ember él egyik napról a másikra. Azaz mindenféle tartalékok nélkül. Hogy miért van ez így, könnyű belátni. Ez a mögöttünk álló rendkívül zavaros időszak következménye, beleértve a kínai járványt és az oroszok háborújának hatásait, továbbá az elszabaduló inflációt. A nagy drágulást a fizetések nem tudták követni, ezért a lakosság kénytelen volt hozzányúlni a megtakarításaihoz.

Kell-e nekünk boltzár?

Az ellenzéki padsorokból most a képviselők elé is került egy javaslat, amit akár úgy is lefordíthatnánk, hogy az emberek a hét utolsó napján spórolhassanak egy kis pénzt. Matovič emberei jóvoltából ugyanis ismét tárgyalni fog a parlament a vasárnapi boltzár bevezetéséről. Míg a bolti alkalmazottak egy része szívesen fogadná ezt a szabadnapot, vannak olyanok is, akiknek nem jelent gondot a vasárnapi "ügyelet", hiszen ennek köszönhetően kiegészíthetik a fizetésüket. A vásárlók oldaláról meg olyan érveket hallani, hogy sokan hétvégére hagyják a nagybevásárlásokat, és ha vasárnap az üzletek lehúznák a rolót, akkor hétközben zsúfoltság lenne mindenütt.

Főleg, ha a juhtúrós galuska szlovák guruja, az SNS-es Andrej Danko beindul. Mert akkor az országot ellepik a világ minden tájáról érkező görbe lábú focisták, és a tejtermékeket felsorakoztató pultoknál végeláthatatlan sorok fognak kígyózni.

Sidó Árpád