Forró Krisztián lesz a Szövetség köztársaságielnök-jelöltje

A Szövetség Országos Elnöksége kedden megszavazta, hogy a decemberi tisztújító Országos Kongresszuson Forró Krisztiánt javasolja köztársaságielnök-jelöltnek.

Forró Krisztián (Fotó: Cséfalvay Á. András - archív)

"A felvidéki magyarságnak a 2024-es köztársaságielnök-választáson saját jelöltet kell indítania, hogy hallassa hangját, hogy jelezze továbbra is tényező Szlovákiában. Az elmúlt választási időszak is megerősítette, hogy közösségünk ügyeiben leginkább magunkra számíthatunk" – áll a párt szerdai sajtóközleményében, amelyben a jelöltet is megnevezték.

"A Szövetség Országos Elnöksége a tegnapi ülésén ezért egyhangúlag megszavazta, hogy a december 9-én megrendezésre kerülő tisztújító Országos Kongresszuson Forró Krisztiánt javasolja köztársaságielnök-jelöltnek."

A döntést még jóvá kell hagynia a közgyűlésnek.



