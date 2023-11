Forró köztársaságielnök-jelölt lesz, de ennél súlyosabb döntéseket is hozhat a Szövetség kongresszusa – Interjú

Várhatóan Forró Krisztián lesz a Szövetség jelöltje a jövőre esedékes köztársaságielnök-választáson, legalábbis őt javasolja majd a párt elnöksége a kongresszusnak. A Szövetség december 9-én tisztújító kongresszust tart, ezen a küldöttek a párt vezetőségéről is döntenek, amely a sikertelen szeptemberi parlamenti választás után lemondott. Nem kizárt azonban, hogy Forró a pártelnöki posztért is indul. Várhatóan változik majd a párt alapszabálya is, a platformok a jelenlegi formájukban megszűnhetnek, vagy legalábbis jelentősen korlátoznák a párton belüli hatásköreiket. Forró Krisztiánt, a Szövetség elnökét kérdeztük.