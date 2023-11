SHMÚ: Csütörtökön Szlovákiában több helyen havazhat, helyenként eső is eshet

Csütörtökön (november 30-án) Szlovákiában több helyen ismét havazhat, helyenként eső is eshet. Ezt a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) jelenti be a közösségi oldalon.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Azokon a területeken is havazni fog, ahol kedden is havazott. Szlovákia délnyugati részén, az alacsonyabban fekvő területeken eső várható. A meteorológiai intézet tájékoztatása szerint a következő napokban lokálisan is várható kiadós csapadék.

"De a helyzet az előrejelzést illetően kicsit bonyolultabb"

- mutatott rá az intézet.

TASR/para