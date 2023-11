Előzetes letartóztatásba került a bősi Komplex Központi Mentőszolgálat igazgatója!

Culka Jánost és Marián Zvěřinát bűnismétlés veszélye miatt helyezték vizsgálati fogságba.

Culka János (Fotó: Paraméter - archív)

A Specializált Büntetőbíróság csütörtökön elrendelte a Mentő (Záchranka) rendőrségi akció során a hét elején letartóztatott két gyanúsított, Culka János, a bősi Komplex Központi Mentőszolgálat igazgatója és Marián Zvěřina önkéntes mentős vizsgálati fogságba helyezését.

A bíróság bűnismétlés veszélye miatt döntött úgy, hogy az előzetes letartóztatás indokolt. A döntés egyelőre nem jogerős, a gyanúsítottak ugyanis panaszt nyújtottak be, ezért a Legfelsőbb Bíróság mondja ki a végső szót – tájékoztatta a Paramétert Katarína Kudjaková, a Specializált Büntetőbíróság szóvivője.

A nyomozó hétrendbeli hűtlen kezelés különösen súlyos bűntette és kétrendbeli pénzmosás gyanúja miatt javasolta Culka János vizsgálati fogságba helyezését. Az ügy előzménye, hogy a hét elején állami tulajdonú vállalatok vagyonával való hűtlen kezelés miatt razziát tartott a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA), konkrétan a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalatnál (SVP) és a Vízgazdálkodási Építővállalatnál (VV).

A rendőrség közölte, idegen vagyon kezelésében elkövetett kötelességszegés különösen súlyos bűntette, közbeszerzésen és nyilvános árverésen elkövetett machináció, valamint pénzmosás különösen súlyos bűntette miatt indítottak eljárást. Kilenc természetes személyt és egy céget gyanúsítottak meg, közülük négyet kedden letartóztattak.

A gyanúsítottak közt van Stanislav Gáborík, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SVP) korábbi vezetője, a Szlovák Állami Természetvédelmi Hivatal (ŠOP) korábbi vezérigazgatója, Milan Boroš – aki később a Murányi-fennsík Nemzeti Park igazgatója volt –, valamint Martin Lakanda ugyancsak az állami természetvédők korábbi igazgatója, továbbá Daniel Kvocera és Vladimír Kollár a Vízgazdálkodási Építővállalat (VV) egykori igazgatói és Culka János, a bősi Komplex Központi Mentőszolgálat vezetője. Őrizetbe vették Marián Zvěřina önkéntes mentőst is. A gyanúsítottak közt van továbbá két nagymegyeri férfi is, köztük egy bizonyos K. Tibor.

Milan Boroš volt az, aki 2017-ben aláírta az első szerződést a bősi Komplex Központi Mentőszolgálattal. A vezetése alatt álló természetvédelmi hivatal 850 ezer eurót fizetett az egyesületnek azért, ami az ő munkakörükben is szerepelt - a természet védelméért. A szerződést közbeszerzés nélkül írták alá, amivel a Közbeszerzési Hivatal szerint törvényt sértettek. Lakanda vezetése alatt a természetvédők a másik szerződést is aláírták a Komplex Központi Mentőszolgálattal 2019-ben, ugyancsak 850 ezer euró értékben. Ezúttal az állami természetvédők az erdőtüzek megelőzéséért és leküzdéséért fizettek az egyesületnek. A Komplex Központi Mentőszolgálat szolgáltatásait a vízgazdászok is igénybe vették. Egymás után két évre vonatkozóan – 2017-ben és 2018-ban – kötöttek szerződést az egyesülettel, egyenként 900 ezer euró értékben.



(parameter)