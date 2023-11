Egyedi termékek és élmények az értékőrzés szellemében – XII. alkalommal rendeznek karácsonyi kézműves vásárt Bősön

XII. alkalommal rendezik meg Bősön a karácsonyi kézműves vásárt december 2-án, szombaton. Az eseménynek a helyi művelődési központ biztosít teret.

A felvételek a tavalyi vasáron készültek (Fotók: Bátky Tamás)

Az évente megvalósuló vásár a népi hagyományok, a képző- és iparművészet, a környezettudatos értékteremtés, illetve a közösségépítés jegyében zajlik.

A vásár szombaton délelőtt 10 órakor nyitja meg kapuit és egészen délutén 5 óráig várja a látogatókat, akik egyebek mellett finom forralt borral és zenés adventi légkörrel hangolódhatnak a karácsonyra.

Az érdeklődők közel 40 helyi kézműves, termelő és képzőművész portékáiból válogathatnak majd, valamint programok színes sora fogja várni a látogatókat, így kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a számukra kedves szórakozási lehetőséget.

A hagyományos ínyencségek mellett, mint a mézeskalács, a házi lekvár és termelői méz, sütemények, sült gesztenye, kürtőskalács és friss lángos, egyéb kulináris finomságok is terítékre kerülnek. Valódi műalkotásokból is válogathatnak az érdeklődők, így például ízlésesen keretezett festményekből, grafikákból, textil képekből és változatos stílusú kerámiákból. Nem lesz hiány dizájnos táskákból és kiegészítőkből sem, de megtalálhatóak majd gyógynövényes készítmények, vegyszermentes házi kozmetika, natúr növényi díszek, horgolt és varrott kézimunkák, faragott gyertya és íjászfelszerelés is.

A gyermekeket, de akár a felnőtteket is alkotóműhely, élményagyagozás, azaz a korongozás bemutatása és a győri Hangraforgó együttes koncertje várja. Heizer Zoltán egy hangulatos háttér előtt fényképezi majd az érdeklődőket, de lesz könyvvásár és forralt bor is. Népviseleti bemutatót tart a helyi Aranykert néptánccsoport, végül a Zöld Csillag amatőr színtársulat tagjai, Beke Lili, Nagy Dóra, Nagy Tamás, Nagy Gábor, Szombathelyi Veronika és Zsigrai Klára adnak elő karácsonyi dalokat.

A családias hangulatú rendezvényt Bartal Emőke festőművész és Bott Maya képzőművész vezetésével egy önkéntes csapat szervezi, akik évről-évre értékes, egyedi és igényes termékeket kínálnak a látogatóknak. A szervezők számára fontos, hogy az árusok valóban minőséget és környezettudatos szemléletet képviseljenek, illetve hogy a rendezvénynek ne csak vásár, de közösségépítő jellege is legyen.

A vásár története 2010-ben indult az akkoriban még működő Art Galériában, ahol egy kisebb karácsonyi vásárt szerveztek helybéli profi és amatőr művészek alkotásaiból. Az évek során a rendezvény fokozatosan bontakozott ki, egyre nőtt és fejlődött, amelyet a Csemadok, Bős város és szponzorok jelenleg is támogatnak. A későbbiekben a kézműves vásár Nagy Anikó Csemadok elnök segítségével a szervezet klubjában valósult meg, majd 2018-tól a Bősi Művelődési Központ vált megszokott helyszínévé az akkorra már hagyománnyá vált rendezvénynek. A kézművesek és termelők köre is bővült a környékbeliekkel, és a kínálat is finomodott. Ma már sokféle, egyedi és minőségi portéka közül válogathatnak a látogatók.

