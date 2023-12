Pavol Gregora Somorjáról a prágai Spartába

Nem mindennapi eset: a somorjai STK 1914 kötelékében dolgozó edző, Pavol Gregora (felvételünkön) a csallóközi kék-fehérektől a prágai Sparta csapatához szerződött.

Fotó: www.stksamorin.sk

A harmincnégyéves szakember két évvel ezelőtt került a somorjaiakhoz. A második ligás idősebb ifik szakvezetőjeként előbb a bennmaradás kiharcolására összpontosított.

A folytatásban védenceivel már merészebb célokért szállt harcba: a klub történetében először az U19-esek alakulata bajnoki elsőséget produkált a második vonalban. Idén ősszel, Juraj Ančic menesztését követően három összecsapáson a felnőttek együttesét irányította a II. ligában. A szezon befejezése után érkezett a megtisztelő ajánlat a patinás prágai klubtól. A folytatásban Pavol Gregora a Bajnokok Ligájában is érdekelt Sparta Praha női csapatának szakvezetőjeként kamatoztatja tudását. A sikersztori is azt igazolja, hogy a nagy kluboknál is felfigyelnek azokra, akik a szintkülönbség ellenére kiváló eredményeket produkálnak.

(ái)