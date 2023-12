LÉNYEG: Lehet várni a pénzes postást, mától küldik a plusz nyugdíjat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Karácsony előtti ajándékot kapnak a nyugdíjasok, a zsaruk új nagyfőnököt, az ipolyvarbóiak pedig egy hidat.

A vírus nem ismeri a világnapokat

A bohém, rapszódikus életmódot folytató QUEEN-frontember, Freddie Mercury volt az első híresség, akinek halála annak idején felhívta a figyelmünket az AIDS létezésére. Akkoriban, több mint 30 évvel ezelőtt a szerzett immunhiányos tünetegyüttes még a homoszexuális férfiak halálos betegsége volt, azóta a HIV-fertőzés ha nem is gyógyítható, ám legalább kordában tartható. December 1-én, az AIDS elleni küzdelem világnapján egy szlovákiai magyar HIV-fertőzött nyilatkozott a Paraméternek. Ő nemcsak tünetmentes, hanem a gyógyszeres kezelés idején nem is fertőz, mégis nap mint nap találkozik a tudatlanságból eredő félelemmel, még az orvosok körében is. Sokan még évtizedekkel az AIDS-járvány kitörése után sem tudjuk, mi a különbség a HIV és az AIDS között. Aki meghallgatja a Tamással készült podcastunkat, azt is megtudhatja – és megértheti –, miért csak inkognitóban vállalta a beszélgetést. Miattunk, a mi tudatlanságunk és rövidlátásunk miatt.

Hídszerepben a politikusok

Újabb híd köti össze Szlovákiát Magyarországgal. És most nem politizálunk, hiszen ez a kisbetűs híd jóval gyakorlatibb előnyökkel jár, mint a pártpolitika. A szlovákiai Ipolyvarbót köti össze a magyarországi Őrhalommal. A két település légvonalban csak másfél kilométerre van egymástól, a községek lakosainak azonban mostanáig 25 kilométert kellett kerülniük, ha meg akarták látogatni egymást. Ipolyvarbón mostantól nem végzőik az út, kérdés viszont, hogy az élet is visszatér-e az alig 300 lelket számláló faluba. Richard Raši régiófejlesztési és beruházási miniszter mindenesetre ezt vizionálta beszédében, állítva, hogy ez a híd majd hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok ne költözzenek el Ipolyvarbóról. Legyen igaza, és ezt nem neki, hanem a varbóiaknak kívánjuk.

A hídavatás kapcsán a szintén a helyszínen tatózkodó és fotózkodó Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azt húzta alá, hogy a híd felépítéséről szóló tervet annak idején, 2014-ben a mostani két miniszterelnök, Orbán Viktor és Robert Fico írta alá, és hogy lám, milyen ideális is ez a kormányösszetétel.

Előttem az utódom – utálom az elődöm?

Mától hivatalosan is Ľubomír Soláknak hívják Szlovákia országos rendőrfőkapitányát. Kíváncsian várjuk első téteményeit, annyit már most lehet tudni az elképzeléseiről, hogy átszervezné a rendőr-főkapitányságot, és a jelenlegi egy helyett két vagy három helyettest szeretne magának. A két főrendőr-helyettes posztját az újdonsült belügyminiszter szüntette meg, aki ezt a lépést egyszerűbb megoldásnak tartotta, mint hogy szimplán leváltotta volna a két helyettest, ha már egyszer elégedetlen volt a munkájukkal.

Solák azt máris kijelentette, hogy főrendőrként nem kíván politikai állásfoglalásokat tenni, ez elég biztató jel, mint ahogy az is, hogy 25 éven át rendőrként szolgált, ezért legalább elképzelése lehet a rendőrség működéséről. Az már kevésbé megnyugtató, hogy a parlament védelmi bizottsága előtt szerénynek mondható teljesítményt nyújtott, hiszen olyan egyszerű kérdésekre sem tudott meggyőző választ adni, mint hogy miért lenne ő a legmegfelelőbb a rendőrfőkapitányi posztra vagy hogy miért fogadta el ezt a felkérést. Az mindenesetre óvatosságra inthet vele kapcsolatban, hogy Jaroslav Spišiak korábbi rendőrfőnök nem túl lelkesen nyilatkozott róla. De hagyjuk magunkat meglepni.

Jön a pluszpénz

És a végére egy jó hír, a társadalombiztosító december 1-én megkezdte a 300 eurós karácsonyi nyugdíjkiegészítés folyósítását, így a nyugdíjasoknak biztosan telik majd kauflandos csirkehátra vagy play stationre az unokának. A jólelkű Fico-kabinet által küldött pótlékot december 20-ig minden nyugdíjasnak meg kellene kapnia – ezt a tenyérbemászó mosolyú Erik Tomáš munkaügyi miniszter jelentette be. Azt nyilván ünneprontás lenne feszegetni, miből is engedheti meg magának Szlovákia ezt a több százmillió eurós kiadást az államháztartás jelenlegi állapotában, de tegyünk úgy, mintha ez bennünket egyáltalán nem érintene.

Juhász László