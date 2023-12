Beválasztották a Hírességek Csarnokába a magyar származású futballkapust

Beválasztották az Egyesült Államok nemzeti labdarúgó Hírességek Csarnokába a magyar származású kapust, Tim Howardot. Hivatalos beiktatása május 4-én lesz a texasi Friscóban.

Tim Howard (Fotó: AP/TASR)

Szombaton tartották azt a választást, amelyen az derült ki, hogy a jelöltek közül ki lesz tagja a U.S. National Soccer Hall of Fame-nek. Howard - aki először volt választható - a lehetséges 48 szavazatból 46-ot kapott.

"Amikor futballozol, igyekszel a szeretetért és a dicsőségért játszani, és remélhetőleg közben véghez viszel néhány dolgot is" - fogalmazott a 44 éves Howard, amikor közölték vele beválasztásának hírét. "Ilyen pillanatokra nem gondolhatsz, lehajtod a fejed és keményen dolgozol. Mindig is mondtam, hogy egy New Jersey-i gyerek vagyok, aki élvezi futballt, megtanult versenyezni és megtanulta szeretni a játékot."

A magyar ősökkel bíró kapus 121-szer játszott az amerikai válogatottban 2002 és 2017 között, szerepelt többek között a 2010-es és a 2014-es világbajnokságon is. Miután 1998 és 2003 között az észak-amerikai profiligában (MLS) érdekelt New York/New Jersey MetroStars alkalmazásában állt, az angol Premier League-ben folytatta. Tizenhárom idény alatt megfordult a Manchester Unitedben (2003-06) és az Evertonban (2006-16). 2004-ben őt választották a liga legjobb kapusának. A szigetországi évek után visszatért az MLS-be, a Colorado Rapidshoz (2016-19), végül a másodosztályú Memphistől - ahol kisebbségi tulajdonos és sportigazgató is egyben - vonult vissza 2020-ban.

Howard édesanyja, Fekete Eszter szüleivel és testvérével az 1956-os forradalom leverése után hagyta el Magyarországot, és Tim 1979-ben a New Jersey állambeli North Brunswickban született.

(MTI)