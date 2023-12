Ferenc pápa: fájdalom, hogy véget ért a gázai övezeti tűzszünet

Fájdalmasnak nevezte vasárnap Ferenc pápa advent első vasárnapján küldött üzenetében, hogy a Gázai övezetben véget ért a tűzszünet, s egyúttal újabb fegyvernyugvás mielőbbi életbe léptetése mellett emelt szót.

Gyengélkedése miatt a pápa a Szent Péter tér helyett ismét vatikáni lakosztályából jelentkezett be, és a szentszéki államtitkárság egyik munkatársa olvasta fel helyette beszédét.

A pápa fájdalmát fejezte ki, és súlyosnak nevezte, hogy az izraeliek és palesztinok között megszakadt a tűzszünet. "Ez halált, pusztítást és nyomorúságot jelent" - hangoztatta Ferenc pápa, aki az izraeli túszok szabadon engedését, valamint a gázai lakosság megsegítését szorgalmazta. "Remélem, hogy mind, akik érintettek ebben, amilyen hamar csak lehetséges, új megállapodást tudnak kötni a tűzszünetről" - fogalmazott a pápa.

Emlékeztetett, hogy nem tudott személyesen részt venni az ENSZ klímakonferenciáján Dubajban, de figyelemmel követi. "A klímaváltozás konkrét politikai változásokat igényel" - hangoztatta a pápai beszéd.

Advent első vasárnapján a Szent Péter tér közepén már áll az óriásfenyő.

A huszonhét méter magas, 56 éves fa az idén az északnyugati Piemont tartományból érkezett, a Cuneo közeli Macra területéről. Ez az első alkalom, hogy a vatikáni karácsonyfa ennek a régiónak az ajándéka, és különlegességnek számít, hogy apró, pusztán 46 lakosú településről van szó. A tartomány nyolc éve jelentkezett arra, hogy fenyőt szállíthasson a Szent Péter térre. Az óriásfa teherautókkal jutott célba, és vízkereszt után újrahasznosítják.

A fára hétezer, alpesi csillagra emlékeztető dísz kerül, melyek az ágakat behálózva a hóesés illúzióját keltik majd.

Építik a betlehemet is, amely az idén a közép-olaszországi Rieti egyházmegyéjének adománya. Nyolcszáz évvel ezelőtt a Rieti közeli Greccióban elevenítette fel először emberekkel Jézus születésének jelenetét Assisi Szent Ferenc, miután 1223-ban visszatért a Szentföldről. Azóta terjedt el az itáliai betlehemállítás hagyománya.

A fán a fényeket december 9-én kapcsolják fel, és attól kezdve lesz látható a betlehem is, ahol a jászolban szenteste helyezik el a gyermek Jézus szobrát. Azzal egy időben nyitják meg a Szent Péter téren a betlehem-kiállítást is, amelynek Magyarország is állandó vendége.

Ezt megelőzően december 8-án piros betűs ünnep lesz a szeplőtelen fogantatás napja, melyen a pápa Róma központjába, a Spanyol-lépcsőhöz szokott ellátogatni Szűz Mária szobrához.

