Keződik a karácsony előtti őrület a futárcégeknél, bonyodalmak hosszabbíthatják a kézbesítési időt

Ha interneten tervezi rendelni a karácsonyi ajándékokat, és még nem tette meg, érdemes minél előbb lépnie, a futárcégek ugyanis már most is túlterheltek, az ünnepek közeledtével pedig csak rosszabb lehet a helyzet.

Fotó: TASR - illusztráció

A kézbesítési időt hosszabbíthatják a bonyodalmak, amelyeket általában a hibásan feltüntetett címek vagy telefonszámok okoznak. Ján Ťurek, a Slovak Parcel Service működtetője a Joj Televíziónak elmondta, fontos, hogy a vásárlók mindig ellenőrizzék az elérhetőségi adatokat.

Ťurek arra is emlékeztetett az elkövetkező időszakban más okokból kifolyólag is késhetnek a csomagok, nem ritka ugyanis, hogy betegség miatt kiesnek bizonyos sofőrök, vagy akár az is előfordulhat, hogy a kedvezőtlen útviszonyok miatt nem érkezik meg a csomag időben.

A futárcégek azonban felkészültek a karácsonyi időszakra, növelték a személyzeti kapacitást.

Iveta Dorčáková, a Szlovák Posta szóvivője elmondta, másodosztályú küldeményeket legkésőbb december 18-án, elsőosztályúakat pedig legkésőbb december 19-én érdemes feladni, hogy a címzett biztosan kézhez kapja még az ünnepek előtt.

A Packeta ügyvezető igazgatója, Alexander Jančo szerint előnyösebb, ha az ügyfelek csomagkiadási pontokat vagy automatákat használnak. A futárok azért sem unatkoznak, mert idén több mint ezer új e-shop jött létre Szlovákiában.



(noviny.sk)