Frissítve: Megszűnik egy szabadnap, drágul a cigaretta, többet fizetünk majd a sörért a vendéglőben, de lesz 13. nyugdíj és marad családi nyugdíjbónusz is

A kormány elfogadta a konszolidációs csomagot, mintegy 1,96 milliárd eurót akarnak megspórolni, hogy csökkenjen a költségvetés hiánya. A szociális intézkedéseket meg akarják tartani, ezért a bevételeket növelnék. Nem lesz szabadnap szeptember elseje, habár továbbra is ünnep marad. Drágul a cigaretta, és emelkedik az alkohol jövedéki adója és az áfa is a vendéglőkben. Lesz bankadó és a Slovnafttól is többet vesznek el. A költségvetést csak jövő héten fogadja el a kormány.