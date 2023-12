LÉNYEG: Van az úgy, hogy az ember másokat lábon lő, saját magát meg fütyülőn!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Mi másnak lehetne hírértéke, mint annak, hogy fogalma sem volt arról egy szórakozott fazonnak, hogy a forgalommal szemben autózik a sztrádán. Akárcsak jelképesen az a zsaru, aki szolgálati fegyverével lábon lőtte kikapós felesége pasiját. Önmagát pedig ugyancsak jelképesen azon a testrészén, amely helyett másét választotta a huncut asszony... Bonyolultnak tűnik? Akkor lássuk egyszerűbben: Aki a forgalommal szemben halad az autópályán és rendőrként féltékenységből lövöldözik, az másokon kívül önmagának is árt és pont!

Bármennyire rendkívüliek is az efféle esetek, rendre el vannak követve akár a politikusokig bezárólag. Megvan az a politikus, aki a forgalommal szemben bumlizik a sztrádán, abban a hiszemben, hogy a vele szemben haladók a hülyék…

Az Eldorádónak annyi

Itt van például az a zsaru, akit a járási rendőrség bűnügyi osztálya drogellenes nyomozóinak vezetőjeként voltak kénytelenek letartóztatni saját kollégái. Mármint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) különleges egységének tagjai az Eldorádó fedőnevű akció keretében.

Ezen a rangos zsarun kívül másik három civilt is őrizetbe vettek. Olyanokat, akik a kelet-szlovákiai Nagymihályban és környékén ismert figuráknak számítanak a kábítószeres alvilág tagjaiként. Így aztán most már annyi a piszkos zsaruk által élvezett helyi Eldorádónak! Vagyis a mindenben jóban bőséges, paradicsomi viszonyoknak.

Ebből annyi kínálkozik tanulságként, hogy semmi nem tart örökké. Bár nyilván más előjellel így vélekednek a letartóztatottak is…

Közel 100 millió eurót zsebelnek be bizonyos pártok

Vannak persze olyan társadalmi csoportok, akik számára kész Eldorádó a mindennapi létezés. Mint például azoknak a pártoknak a vezetői és esetleg tagjai, amelyeknek a választásokon sikerült elérni, illetve meghaladni a 3 százalékos szavazatarányt. Közel 100 millió eurót zsebelnek be ugyanis. A szlovákiai magyarok alkotta Szövetség például 3,4 millióval számolhat.

A választás győztese, a Smer-SD kapja a legmagasabb támogatást, Négy év alatt 23,19 millió eurót. A Progresívne Slovensko 18,29 milliót, a Hlas-SD 15,24-et, az OĽANO (most már Slovensko), Kresťanská únia, Za ľudí választási koalíció pedig 9,39 milliót. A KDH 7,16 millió euró állami támogatással gazdálkodhat, az SaS 6,62, az SNS pedig 5,92 millióval.

Hát nem kész Eldorádó? Amelyért cserébe azért illő lenne annyit megtenniük, ha paradicsomi állapotokhoz nem is képesek eljuttatni választóikat, legalább beállhatnának az irányába az örökös civakodás helyett…

1,96 milliárd eurót akar megspórolni a kormány

Nem tudni az Eldorádóba vagy a pokolba vezet-e, de a kormány elfogadta a konszolidációs csomagot. Mintegy 1,96 milliárd eurót akarnak megspórolni, hogy csökkenjen az állami költségvetés hiánya.

A szociális intézkedéseket állítólag megtartanák, ám a bevételeket kell növelni kell. Ezért nem lesz például szabadnap szeptember elseje, mert habár továbbra is ünnep marad, sokba kerül. Aztán drágul a cigaretta, dobozonként 40 centtel többet vesznek majd ki január elsejétől a dohányosok zsebéből. De emelkedik az alkohol jövedéki adója és a vendéglői áfa is. Lesz továbbá bankadó és a Slovnafttól is többet akarnak elvenni…

Az tállítják viszont, hogy jövőre minden nyugdíjtípus esetében teljes összegű 13. havi nyugdíjat fizet majd a Szociális Biztosító, a nyugdíjasok pedig az adott nyugdíjtípus átlagát kapják majd.

„Az öregségi nyugdíjasok esetében az összeg valamivel 600 euró felett lesz” – mondta Robert Fico kormányfő. Marad a családi nyugdíjbónusz is, amit júniusban, egy összegben fizet majd ki a Szociális Biztosító. Ennek fejében azonban csökken a második pillérbe jutó társadalombiztosítási járulék aránya: 5,5 százalék helyett csak 4 százalékot utal át a Szociális Biztosító a magánnyugdíjpénztárakba. Ezzel a lépéssel 364 millió euróval kevesebb jut a magánnyugdíjszámlákra.

Szóval, gond egy szál se! Annál is kevésbé, mivel azt állítják, a szlovák bruttó nemzetgazdasági átlagbér az idei harmadik negyedévben, tehát szeptember végén elérte az 1403 eurót.

Majdnem kész Eldorádó lesz itt, gondolhatnók első látásra. Csakhogy mindez bár 8,3%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest, ha az inflációt is beleszámoljuk, akkor a pénzünk reálértéke tulajdonképpen 0,6%-kal csökkent. Legalábbis ez derül ki a Statisztikai Hivatal adataiból. Ez egyébként akkor is gáz, ha a 0,6%-os reálbércsökkenés a legalacsonyabb az elmúlt hét negyedévet, vagyis közel két évet figyelembe véve.

Meglehetősen derülátó, illetve bizonyos tekintetben fals nézőpontból a nominális bérek emelkedése azt jelenti, hogy idén őszre az emberek átlagban 107 euróval kerestek többet, mint egy éve ilyenkor. Az átlagbérek egyábként a statisztikusok szerint mind a 19 megfigyelt ágazatban emelkedtek, a legnagyobb mértékben viszont az ingatlanok, az egészségügy és a szociális szolgáltatások terén.

No mindegy, előbb-utóbb úgyis kiderül, kicsoda bumlizik a sztrádán a forgalommal szemben, ahogy az is, ki voltaképpen a hülye...

