Új módszerrel lopják az autókat, és ehhez akaratlanul mi is asszisztálunk

Az autók kulcs nélküli kinyitása és elindítása ugyan nagyobb kényelmet hozott a sofőrök számára, ám egyúttal a tolvajok dolgát is megkönnyítette. A nálunk lévő slusszkulcs ugyanis jelet sugároz, amit viszonylag könnyen ellophatnak – számolt be róla a TV Noviny.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A járművek kulcs nélkül történő vezérlése már szinte standard felszereléssé vált, ám a tolvajok is tartják a lépést a technológiával. Ahhoz, hogy ki tudják nyitni az autókat, egy olyan berendezésre van szükségük, amely beolvassa a kulcs által sugárzott jelet.

Szlovákiában is több autót loptak el ilyen módon. A tulajdonosok talán nem is tudatosítják, de a tolvajok nemcsak otthonukban, hanem akár bevásárlóközpontokban is lesnek járműveikre. A művelethez általában egy antennát használnak, ám van ennek egy kevésbé feltűnő módja is.

Štefan Farkaš, az eltűnt járművekkel is foglalkozó HAKA nevű Facebook-oldal alapítója szerint a tolvajt úgy lehet felismerni, hogy egy laptoptáska van nála. Abban van benne a készülék, amivel leolvassa a slusszkulcs szignálját, majd sikeresen kinyitja és beindítja az autót.

Richard Vámoš biztonsági szakértő szerint ilyen módon öt-hat másodperc alatt el lehet lopni egy autót, viszont védekezni is lehet ellene. Hatásos módszernek mondható alufóliába csomagolni a slusszkulcsot, vagy elzárni egy olyan berendezésbe, amelyen át nem sugározza a jelet. További hasznos tanács, hogy a kulcsot minél távolabb tartsuk a ház bejáratától.



(tvnoviny.sk)