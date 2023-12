Fico „nem kerülgeti a forró kását”, lapátra tenné Daniel Lipšicet, és beszántaná a Speciális Ügyészséget

Január 15-ével megszűnik a Speciális Ügyészség, a kormány ma elfogadta a büntetőtörvénykönyv módosítását, amely az ügyészségről szóló törvényt is módosítja. Robert Fico ezzel megvalósítja egyik legfontosabb célját, eltávolítja posztjáról Daniel Lipšicet, az ügyészség vezetőjét. A hivatal ügyészeit a főügyészségbe integrálják, ügyeiket azonban a kerületi és a járási ügyészségek kapják. Az ellenzék a tervezett törvény az elfogadása után megtámadja az Alkotmánybíróságon az államfő vétót emleget, az Európai Bizottság is felemelte mutatóujját.

Fotó: TASR

A kormány a mai (szerda) ülésén hozzálátott a legfontosabb célja megvalósításához: felszámolja a Speciális Ügyészséget és lapátra teszi Daniel Lipšic speciális ügyészt, akit a legfontosabb politikai ellenfelének tart. Lipšicet a Matovič kormány idején, 2020 őszén választotta meg a parlament a Speciális Ügyészség élére. Azóta több olyan eljárást is indított a NAKA a Speciális Ügyészség felügyelete mellett, amelyekben jelenlegi kormánypárti politikusokat, például Robert Ficót, Robert Kaliňákot, Tibor Gašpart, vagy hozzájuk köthető vállalkozókat, például Norbert Bödört gyanúsítják korrupcióval vagy bűnszervezet létrehozásával.

Fico nem kerülgeti a forró kását

A kormány mai ülése után Robert Fico miniszterelnök és Robert Kaliňák védelmi miniszter is nagyon elégedett az elfogadott törvénytervezettel. „Azért állok itt, hogy teljes kormányfői súlyommal kiálljak három törvénymódosítás mellett” – jelentette be Fico. A három törvény, a büntetőtörvénykönyv, a perrendtartásról szóló törvény és az ügyészségről szóló törvény.

„Nem akarom kerülgetni a forró kását: megszüntetjük a Speciális Ügyészséget – jelentette be a miniszterelnök. – Az ügyeket a kerületi vagy a járási ügyészségek veszik át.”

A Speciális Ügyészség megjavíthatatlan, fel kell számolni

Nem elég neki az sem, hogy Lipšic kedden felajánlotta lemondását, ha a koalíció nyilvánosan megígéri, hogy a Speciális Ügyészség megmarad a jelenlegi formájában. Fico azonban nemcsak Lipšicre, hanem az egész ügyészségre haragszik, miközben a speciális ügyészt gyakran gazembernek nevezi.

„Lipšic betette oda a lábát, mint egy lazac a tengerből, elszórta ikráit, és több tucat olyan ügyészt hagyott ott, mint ő – szidta Lipšicet Fico. – Ez a hivatal gyakorlatilag megjavíthatatlan, ez a hivatal jelentős mértékben emberi jogokat sértett, ezt 30 alkotmánybírósági döntés igazolja.”

A Fico által említett döntések azonban nem az ügyekben kiszabott ítéletekre, hanem elsősorban az ügyek előkészítő folyamatában a gyanúsítottakra kért előzetes letartóztatásra vonatkoztak. Valóban volt több olyan eset, amikor a bíróság indokolatlannak ítélte a gyanúsított letartóztatását, de az ügyekkel kapcsolatban nem mondott véleményt.

Lipšic, a főgonosz

A Speciális Ügyészség ügyészeit a főügyészség kapja meg, onnét a kerületi vagy a járási ügyészségekre kerülhetnek.

„A Lipšic által képviselt gonosznak vége, mi ezt következetesen képviseljük” – mondta a kormányfő.

Az ügyészek automatikusan átkerülnek a főügyészségre, kivéve Lipšicet, neki ugyanis előbb pályáznia kellene a posztra, mivel őt a parlament választotta meg 2020-ban a Speciális Ügyészség élére, és előtte nem volt ügyész. Lipšicnek azonban feltehetően nem sok esélye lesz bejutni a Maros Žilinka főügyész által irányított Főügyészségre.

A Speciális Ügyészség megszüntetésével és Lipšic menesztésével egyetért az SNS is, Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter ugyanis elégedett a törvénnyel.

„Én már Lipšic megválasztása napján elmondtam, hogy akik megválasztották, ezzel a Speciális Ügyészséget is kicsinálták” – mondta az SNS minisztere.

Lipšic megválasztását egébként 2020-ban ellenezte a Transparency International Slovensko (TIS) is, éppen a politikai múltja miatt. Habár Lipšic akkor már több éve nem volt aktív politikus, sok kapcsolata volt az akkori kormánypártokkal.

Készülnek a vétóra is

Fico szerint indokolt a törvény gyorsított eljárásban való tárgyalása is, vagyis a jogszabály akár már idén életbe léphet. A kormány készül azonban arra, hogy Zuzana Čaputová államfő esetleg megvétózza ezt a jogszabályt, ezért a Speciális Ügyészség a terveik szerint január 15-én szűnik meg.

„Lesz idő arra, hogy a januári ülésen újból elfogadjuk a jogszabályt, ha az államfő megvétózza azt” – mondta Fico.

A törvényeket december 22-ig el akarják fogadni.

Megszüntetnék a vizsgálótisztek védelmét

Biztos, ami biztos, a kormány módosította a bejelentők védelméről szóló jogszabályt is, ami jelenleg több vizsgálótisztet is véd a NAKA-ban. Ha a parlament is elfogadja, akkor a rendőrökre egyáltalán nem fog vonatkozni, és azt követően már csak olyan bejelentő részesülhet védelemben, aki a közvetlen felettesére vagy annak főnökeire ad terhelő vallomást valamilyen büntetőügyben.

„Megengedhetetlen, hogy azok, akik rossz dolgokat tettek, most a szándékosan számukra átalakított törvények mögé bújjanak” – jelentette ki Fico a törvénnyel jelenleg védett vizsgálótisztekre utalva.

A törvény életbelépésével a vizsgálótisztek védettsége automatikusan megszűnne.

Alacsonyabb tételek a korrupcióért és a drogokért

A kormány a büntetőtörvénykönyvben enyhíti bizonyos bűncselekmények büntetését, elsősorban a gazdasági és a korrupciós ügyekre vonatkozóan, de enyhülnek egyes drogokkal kapcsolatos büntetési tételek is. Megszüntetik például a vagyonelkobzást, mint a gazdasági bűncselekmények esetében kötelezően kiszabott büntetési tételt.

„Senkinek nem engedik el a büntetését és nem is rövidítik meg, ha már jogerős ítéletét tölti – jelentette ki a kormányfő. – Egy esetben lesz kivétel: ha az új szabályok szerint az adott tett már nem számít bűncselekménynek.”

Példaként azt hozta, hogy bizonyos gazdasági bűncselekmények esetében magasabbra emelik azt az értékhatárt, amikor a cselekedet bűncselekménynek számít. Vagyis, ha a lopás csak 1000 euró értéktől lesz bűncselekmény, miközben ez a határ ma még 700 euró, akkor annak, akit egy 800 eurós lopásért ítéltek el, törlik a büntetését. „Nem építettünk bele olyan mechanizmust, ami lehetővé tenné a jogerős ítéletek visszamenőleges átvizsgálását” – mondta Fico.

Csökkentik azonban a gazdasági bűncselekmények miatt kiszabható büntetési tételeket, a represszió, a büntetés irányából a resztoráció, az okozott kár megtérítése irányába mennek.

„Az a cél, hogy a kárt térítsék meg, a bűncselekmény áldozatának jogai ne sérüljenek, nem a bosszú a cél” – jelentette ki a kormányfő. – Nem akarjuk, hogy valaki egy üveg konyak miatt három év letöltendőt kapjon.”

Szerinte ezzel a módosítással közelítünk a környező országok és az unió tagállamainak gyakorlatához, ahol sokkal alacsonyabb a büntetés a korrupciós és gazdasági ügyekben.

A törvény talán legpozitívabb része, hogy csökkentenék a büntetési tételeket egyes drogokkal kapcsolatos bűncselekmények esetében is.

„Nem akarjuk büntetni a fogyasztókat, csak a terjesztőket” – magyarázta Boris Susko igazságügyi miniszter.

Ez azt jelenti, hogy növelnék azt a mennyiséget, amit a drogfogyasztó magánhasználatára szolgálhat, hogy tényleg csak a terjesztők, a drogot árulók kerüljenek börtönbe.

Az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordul és tüntet

A Progresszív Szlovákia a kormány döntése utána azonnal jelezte, hogy a Speciális Ügyészség megszüntetése miatt az Alkotmánybírósághoz fordul. „A Speciális Ügyészség által felügyelt eljárásokat Robert Fico a kerületi ügyészségeknek akarja adni, és a felügyeletet ezzel Maroš »363« Žilinka kapná meg” – írta a Facebookra Michal Šimečka pártelnök, szerinte ez a lehető legrosszabb megoldás.

A bejegyzése szíven ütötte magát Žilinkát is, nem tetszett neki a nevébe illesztett „363”. A főügyész is az Facebookon válaszolt, és követelte Šimečkától, hogy rendes nevén, „Maroš Žilinkának” szólítsa.

Az OĽaNO már ma estére tiltakozó akciót szervezett a parlament elé. Túl sokan nem voltak, de Igor Matovič elmondta, hogy meg kell akadályozni az „igazságosság meggyilkolását”. A PS, a KDH és az SaS holnap (csütörtök) estére hirdetett tiltakozóakciót a kormányhivatal elé.

„Amit látunk, az a jogállam lebontása” – jelentette ki Mária Kolíková, az SaS parlamenti képviselője. – A kormány nagyon gyorsan, nagyon durván akar változtatni, egyértelmű, hogy nem az igazságosságot akarja Szlovákiában segíteni.”

A kormánynak meggyűlhet a baja az Európai Bizottsággal és az államfővel is

Zuzana Čaputová a jogszabályok gyorsított eljárásban való tárgyalását bírálja, mert véleményezési eljárás és szakmai vita nélkül akarják elfogadni. „A koalíció képviselőinek nyilatkozataiból egyértelmű, hogy

ennek a lépésnek az alapmotívumát a személycserék jelentik a Speciális Ügyészségen, vagyis nem az intézmény hiányosságai vagy gyenge teljesítménye” – kifogásolta nyilatkozatában Čaputová.

A köztársasági elnök jelezte, hogy a törvények gyors elfogadása esetén mérlegeli, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul, és megvétózza az elfogadott jogszabályt.

A Reuters hírügynökség szerint az Európai Bizottságnak sem tetszik a Fico-kormány sietsége. Habár maga Fico és Boris Susko igazságügyi miniszter is arról beszélt, hogy a változásokat konzultálták az Európai Unió szerveivel, az EB nagyon gyorsan, néhány órával a kormány ülése után reagált. „A módosítás mértéke és az uniós jognak az a sok területe, amit érint, alapos és mély elemzést igényel” – írta a hírügynökség szerint az Európai Bizottság. –

Arra kérjük ezért a szlovák kormányt, hogy a tervezett módosításokat még ne terjessze elő, ne válassza a gyorsított eljárást az érintettekkel való alapos megvitatás mellőzésével, amit nemzeti és európai szinten egyaránt meg kellene tennie.”

- lpj -