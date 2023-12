Premier League: Szoboszlai gólt lőtt, nyert a Liverpool (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik gólt lőtt, csapata a Liverpool 2-0-ra győzött szerdán idegenben az angol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában, akárcsak a Kerkez Milossal felálló Bournemouth.

A második helyen álló Liverpool a sereghajtó Sheffield United otthonából hozta el a három pontot. Virgil van Dijk a 37. percben szerzett vezetést, Szoboszlai pedig a 94.-ben volt eredményes: Darwin Núnez harcolt meg az elvesztett labdáért, középre passzolt az üresen érkező magyar játékoshoz, aki magabiztosan lőtt a jobb felső sarokba.

Kerkez is végig a pályán volt a Crystal Palace otthonában. A Bournemouth-ban Marcos Senesi a 25. percben talált be, majd Kieffer Moore a 91. percben biztosította be a sikert. A vendég együttes a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésén tíz pontot gyűjtött.



Premier League, 15. forduló:

Brighton-Brentford 2-1 (1-1)

Crystal Palace-Bournemouth 0-2 (0-1)

Fulham-Nottingham Forest 5-0 (2-0)

Sheffield United-Liverpool FC 0-2 (0-1)

Aston Villa-Manchester City 1-0 (0-0)

Manchester United-Chelsea 2-1 (1-)

kedden játszották:

Wolverhampton Wanderers-Burnley 1-0 (1-0)

Luton Town-Arsenal 3-4 (1-2)

csütörtökön játsszák:

Everton-Newcastle United 20.30

Tottenham Hotspur-West Ham United 21.15



MTI