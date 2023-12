Két éve Molotov-koktélokkal akarták felgyújtani, most fémtüskékkel szórakozott valaki a dunaszerdahelyi szakközépnél!

November közepén egy levelet kapott az iskola, kb. két héttel később pedig konkrét cselekedettel veszélyeztették az iskola alkalmazottait. Történt mindez bő két évvel azután, hogy egy ismeretlen tettes Molotov-koktélokkal próbálta felgyújtani az iskolát, melyről akkor egy hátborzongató videót is közzétett a rendőrség.

„Egy figyelmeztető levéllel indult. Egy névtelen, jóindulatú illető figyelmeztetett, hogy diákok egy csoportja készül a tanárok autóit megrongálni, megkarcolni, szöget tenni a kerekek alá vagy a kipufogókat betömni, és hogy ezt álarcban fogják megtenni, miközben a kamerákat lefújatják”

– árulta el kérdésünkre Szabó László, a Vidékfejlesztési Szakközépiskolát és a Középfokú Sportiskolát magába foglaló Egyesített Iskola igazgatója.

Az esetről elsőként a Napunk portál tájékoztatott, mely azonban cikkében fenyegető levelet említ. Szabó László ezt cáfolta, szavai szerint a kézzel írt levélben nem fenyegetést fogalmazott meg az illető, hanem tulajdonképpen figyelmeztette az iskolát.

Elmondta, hogy miután a levél november 12-én megérkezett, tájékoztatta róla a tanárokat, hogy figyeljék az autóikat, miközben az iskola udvarát és környékét kamerák rögzítik. Hozzátette, azok olyan magasságban vannak, hogy egykönnyen nem tudnák őket kiiktatni.

„Két-három hétig nem történt semmi, a múlt héten viszont az egyik kolléga este, a Štefánik utca felőli hátsó bejáratnál arra lett figyelmes, hogy a nyitott kapu szárnya alatt van valami. Megnézte, és egy ilyen tüske volt, dugóba voltak csavarok behúzva, amit akárhogy dobnak el, az egyik hegye mindig felfele áll. Ezután körülnézett, és a másik oldalon is talált belőle, összedrótozott szögek formájában” – fejtette ki.

Másnap megbeszélték a történteket, majd feljelentést tett a rendőrségen. Hozzátette, a rendőrök nagyon gyorsan cselekedtek, ugyanis röviddel ezután kijöttek az iskolához és csoportokban, a tanárok jelenléte nélkül beszéltek a diákokkal.

Megkérdeztük az ügyben a kerületi rendőrszóvivőt, Mária Linkešová pedig megerősítette, hogy rongálás és garázdaság ügyében indítottak büntetőeljárást. Megerősítette, hogy nem bombafenyegetésről van szó, mint amilyen a Pozsony megyei iskolák esetében történt, hanem a pedagógusok vagyonára vonatkozott a veszélyeztetés. „Az eset kapcsán intenzív nyomozás folyik, emellett preventív intézkedéseket is hoztunk, melyekről részleteket nem árulhatunk el” – húzta alá.

Szabó László elárulta, kérdezték őt is, van-e tippje, ki állhat a történtek mögött, illetve ki küldhette a levelet, de nem tudott mondani senkit. Felmerül az a lehetőség is, hogy a levelet küldő és a tüskéket kirakó illető ugyanaz a személy, de ez is csak egy a sok eshetőség közül. „Kértem a diákokat is, hogy ha tudnak valamit, mondják el. Árnyékra nem vetődünk, de azért jó volna információkat összegyűjteni. Szokták mondani, hogy a gonosz csak akkor tud teret nyerni, ha a jók hallgatnak” – hangsúlyozta az igazgató.

„Életveszélyes, amit egyesek művelnek, fel sem fogják, mit okozhatnak. Örülök, hogy a rendőrök kijöttek és elmagyarázták közvetlenül a diákoknak, hogy ilyesmiért börtön is járhat. Mi, tanárok moroghatunk, a diákok nem feltétlenül veszik komolyan. De a rendőröktől azért ez a történet másképp hangzik” – magyarázta.

Az igazgató szerint a novemberi figyelmeztető levél utolsó mondata utalt arra, hogy a diákok valamelyike az iskolát is fel akarja gyújtani. Noha a bő két évvel ezelőtti esetet nehéz összefüggésbe hozni a mostanival, 2021 szeptemberében a mostaninál is nagyobb baj történhetett volna.

Akkor az iskola főbejáratának megerősített üvegét egy térkővel dobták be, majd a külső ajtón keletkezet résen repült be mindkét Molotov-koktél. Szerencsére a belső ajtón egyik sem repült be, így a lángok csak a két ajtó közti több méteres területen csaptak fel, és nem terjedtek át az aulába. „Ha nem így történik, akkor nagyon nagy baj történhetett volna, mire észleljük a tüzet” – folytatta az igazgató.

A rendőrség által közzétett felvétel az esetről:

Az eset után a fenntartó megyénél kérte, hogy füstérzékelőket szereljenek fel a kollégiumban, amit a megye is indokoltnak tartott és biztosított forrást ehhez.

A Molotov-koktélos támadás óta, melynek elkövetőjét információink szerint nem sikerült előkeríteni, hasonló még csak fenyegetés szintjén sem történt. Nem tudni, hogy az iskola diákjai között vagy máshol kell keresni az akkori, illetve a mostani tettest, illetve hogy pusztán feltűnést szeretne az ilyen rombolással vagy más indítéka is van.

