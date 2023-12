Csehország egyelőre nem küld új űrhajóst a világűrbe

Az Európai Űrügynökség (ESA) tavaly indult speciális felkészülési programjában jelenleg 11 ember készül űrutazásra, köztük Aleš Svoboda cseh katonai vadászpilóta is - írja a ČTK hírügynökség. Az ESA szakértői összesen több mint 22 600 jelentkező közül választották ki a programban résztvevőket. Csehországból mintegy kétszázan érdeklődtek, de közülük az ESA csak Aleš Svobodát találta megfelelőnek az űrhajósjelöltségre.

- magyarázta Václav Kobera, a közlekedési tárca kozmikus tevékenységekkel foglalkozó osztályának vezetője újságíróknak.

Kobera szerint a cseh űrhajós űrutazásának költségei mintegy 60 millió dollárt tennének ki, amit az ország most nem engedhet meg magának. A cseh kormánynak az év végéig kellett válaszolnia az Axiom Space ajánlatára.

Aleš Svoboda a ČTK kérdésére nem kommentálta a kormány döntését.

- válaszolta a hírügynökségnek az űrhajósjelölt.

Last week I had the wonderful opportunity to reunite with my @esa Astronaut Reserve classmates at EAC Cologne, exactly one year after the selection. A week filled with briefings, demonstrations and activities in VR pic.twitter.com/Nkow5e1Agk